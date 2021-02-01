Умная камера останавливает турбину ветрогенератора при приближении краснокнижных птиц

Согласно новому исследованию, опубликованному на прошлой неделе в Журнале прикладной экологии (Journal of Applied Ecology), интеллектуальные камеры IdentiFlight, обнаруживающие хищных птиц, таких как орлы, а затем останавливающие ветряные турбины, могут привести к значительному сокращению смертности пернатых.

В исследовании под названием «Смертельные случаи с орлами сокращаются за счет автоматического отключения ветряных турбин» проверяется эффективность системы камер IdentiFlight, которая обнаруживает летающие объекты, классифицирует их и решает, останавливать ли отдельные турбины, чтобы избежать потенциального столкновения.

Испытания устройства проводились на американской электростанции Top of the World, расположенной в Вайоминге. Ученые сравнили количество погибших орлов в контрольной точке и в месте, где была установлена умная камера. Оказалось, что уровень смертности орлов у турбины с камерой снизился на 82 процента.

Таким образом, эта технология показала высокую эффективность, но не стала панацеей. Ученые отмечают, что эффективность устройства можно повысить, если использовать его в сочетании с другими мерами по смягчению опасности турбин ветрогенераторов для птиц.