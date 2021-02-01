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Птицы

Умная камера останавливает турбину ветрогенератора при приближении краснокнижных птиц

National Geographic Россия
01 февраля 2021
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Технология позволила значительно сократить смертность краснокнижных пернатых.

Согласно новому исследованию, опубликованному на прошлой неделе в Журнале прикладной экологии (Journal of Applied Ecology), интеллектуальные камеры IdentiFlight, обнаруживающие хищных птиц, таких как орлы, а затем останавливающие ветряные турбины, могут привести к значительному сокращению смертности пернатых.

В исследовании под названием «Смертельные случаи с орлами сокращаются за счет автоматического отключения ветряных турбин» проверяется эффективность системы камер IdentiFlight, которая обнаруживает летающие объекты, классифицирует их и решает, останавливать ли отдельные турбины, чтобы избежать потенциального столкновения.

Испытания устройства проводились на американской электростанции Top of the World, расположенной в Вайоминге. Ученые сравнили количество погибших орлов в контрольной точке и в месте, где была установлена умная камера. Оказалось, что уровень смертности орлов у турбины с камерой снизился на 82 процента. 

Таким образом, эта технология показала высокую эффективность, но не стала панацеей. Ученые отмечают, что эффективность устройства можно повысить, если использовать его в сочетании с другими мерами по смягчению опасности турбин ветрогенераторов для птиц. 

Компания из Колорадо описала принцип работы IdentiFlight. Система сочетает искусственный интеллект с высокоточной оптической технологией для обнаружения орлов и других охраняемых видов птиц. Программное обеспечение и технологии нейронных сетей обрабатывают изображения для определения трехмерного положения, скорости и траектории движения птиц в течение нескольких секунд после их обнаружения.

При этом система может обнаружить птицу на расстоянии до одного километра. Камеры IdentiFlight могут быть расположены так, чтобы держать в поле зрения сразу несколько турбин одной ветряной электростанции. При установке в виде сети с перекрывающим воздушным покрытием системы работают вместе, обеспечивая максимально возможную защиту птиц в этом районе.

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База данных IdentiFlight располагает 47 миллионами изображений охраняемых видов, что позволяет сделать ее более точной и, таким образом, свести к минимуму потери энергии из-за бесполезного ограничения работы турбин.

За время, прошедшее с момента завершения этого исследования, IdentiFlight добился значительных улучшений камер с расширенными возможностями и добавлением новых видов птиц для лучшего удовлетворения глобальных потребностей, говорится в заявлении компании. На сегодняшний день система может определять десятки видов птиц, в том числе красных и черных коршунов (Milvus migrans и Milvus milvus), беркутов (Aquila chrysaetos), клинохвостых орлов (Aquila audax), орланов-белохвостов (Haliaeetus albicilla), малых подорликов (Clanga pomarina), кондоров (Gymnogyps californianus) и других хищных птиц.

«Мы надеемся и дальше демонстрировать, что дикая природа и ветряная энергия могут сосуществовать», — заявили в компании.

Почитайте о другом способе снизить смертность пернатых от ветряных электростанций. 

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