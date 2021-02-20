Уникальный бело-золотой пингвин попал в объектив фотографа

Окраска перьев у большинства видов пингвинов практически идентичная — темная (обычно черная) спинка и белое брюхо. Однако другие цвета тоже встречаются. Так, у королевского пингвина (Aptenodytes patagonicus) в области головы и грудки расположены яркие желто-оранжевые пятна, а у золотоволосого пингвина (Eudyptes chrysolophus) имеется эффектный желтый пучок перьев над глазами.

Однако встретить желто-белого пингвина, возможно, еще никому не удавалось. Вероятно, первым человеком, увидевшим такое создание, стал Ив Адамс, фотограф дикой природы из бельгийского Гента.

Он заметил необычного вида королевского пингвина с ярко-желтым оперением во время двухмесячной фотографической экспедиции в Антарктиду и Южную Атлантику. Посетил он и остров Южная Георгия, чтобы сфотографировать колонию из более чем 120 000 королевских пингвинов.