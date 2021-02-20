Уникальный бело-золотой пингвин попал в объектив фотографа

Окраска перьев у большинства видов пингвинов практически идентичная — темная (обычно черная) спинка и белое брюхо. Однако другие цвета тоже встречаются. Так, у королевского пингвина (Aptenodytes patagonicus) в области головы и грудки расположены яркие желто-оранжевые пятна, а у золотоволосого пингвина (Eudyptes chrysolophus) имеется эффектный желтый пучок перьев над глазами.
Однако встретить желто-белого пингвина, возможно, еще никому не удавалось. Вероятно, первым человеком, увидевшим такое создание, стал Ив Адамс, фотограф дикой природы из бельгийского Гента.
Он заметил необычного вида королевского пингвина с ярко-желтым оперением во время двухмесячной фотографической экспедиции в Антарктиду и Южную Атлантику. Посетил он и остров Южная Георгия, чтобы сфотографировать колонию из более чем 120 000 королевских пингвинов.
Пока Ив устраивался на месте, к берегу подплыла группа птиц, одна из которых привлекла внимание фотографа. Заметив пингвина с необычным оперением, Адамс быстро схватил камеру и сделал несколько снимков. По словам 43-летнего фотографа, вероятно, никто до него не видел таких пингвинов.
«Выиграйте в природную лотерею самого красивого королевского пингвина и сделайте фотографии! Пока мы распаковывали наши резиновые лодки после приземления на удаленный пляж на острове Южная Георгия, этот королевский пингвин с лейцизмом направился прямо в нашу сторону посреди хаоса, полного морских слонов, антарктических морских котиков и тысяч других королевских пингвинов. Как же мне повезло! Вчера пресса нашла эти фотографии, и с тех пор телефон не переставал звонить … Кажется, нам отчаянно нужны приятные желтые новости», — написал Адамс в Instagram.
По мнению фотографа, тропическое оперение пингвина связано с лейцизмом, мутацией, которая предотвращает образование меланина в перьях. Степень лейцизма может варьироваться от нескольких перьев до всего оперения.
«Это сказка, что он вышел на берег рядом с нами. Если бы он находился на расстоянии хотя бы 50 метров, то мы могли бы его не увидеть», — говорит Адамс.
Остров Южная Георгия, на котором обитает уникальный пингвин, — это необитаемый субантарктический остров в южной Атлантике, который административно принадлежит Великобритании. Это скалистый остров вулканического происхождения, покрытый тундрой и океаническими лугами. Южная Георгия является домом для разнообразных полярных обитателей, помимо пингвинов, здесь водятся морские слоны (Mirounga) и морские котики (Arctocephalinae).
Недавно Южная Георгия избежала возможной экологической катастрофы. Гигантский айсберг, отколовшийся от Антарктиды, три года плыл в направлении острова, но в итоге прошел мимо.