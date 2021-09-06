Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Птицы

Утка из Австралии научилась ругаться и имитировать звук хлопающей двери

National Geographic Россия
06 сентября 2021
0001.jpg
Самцы этого вида имеют черный вырост на горле в виде лопасти
Фото: leo / flickr.com
Ни один из других видов уток не проявляет таких способностей.

Исследователи изучили феномен лопастной утки (Biziura lobata), которая научилась имитировать звук хлопающей двери, а также фразу, которая звучит очень похоже на «чертов дурак» или «болван» (you bloody fool).

В данном конкретном случае речь идет о селезне, которые проживает в заповеднике Тидбинбилла на юго-западе Канберры, столицы Австралии. Эту птицу вырастили из яйца еще в сентябре 1983 года и назвали Риппер (переводится как потрошитель, но неизвестно имелось ли в виду именно такое значение). В январе 2003 года в заповеднике произошел пожар, и были утеряны все документы, из которых можно было бы узнать больше подробностей о Риппере.

Способность Риппера имитировать различные звуки была замечена уже давно, однако до сих пор не изучалась исследователями.

«Обретение вокализации путем изучения ее у других людей известно только у ограниченного числа групп животных. Здесь мы приводим доказательства обучения вокалу члена основной клады птичьей филогении: австралийской лопастной утки», – Карел тен Кейт и Питер Фуллагар, соавторы исследования.

Исследователи отмечают, что уровень вокализации Риппера сопоставим с умениями певчих птиц и попугаев. Они также нашли свидетельства имитации звуков у лопастных уток из британских зоопарков, которые пародировали человеческий кашель, фырканье пони и писк турникета.

Ученые полагают, что ругани Риппер научился от смотрителя заповедника. Они отмечают, что механизм подражания звукам у водоплавающих птиц развился отдельно от других подражающих видов, потому что эти птицы располагаются друг от друга довольно далеко на эволюционном древе.

«Обучение вокалу у лопастной утки представляет собой случай независимой эволюции, поднимая множество вопросов, начиная от задействованных нервных и поведенческих механизмов до эволюционного и адаптивного фона обучения вокалу у этого вида», — пишут исследователи.

Следовательно, описанные имитации требуют более обширной документации и анализа, отмечают авторы статьи.

рекомендации
Снежинка

Хижина полярного отшельника: путешествие Фёдора Конюхова на дрейфующей полярной станции

Карта, Россия

Сокровища России: выбери лучшие достопримечательности страны

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода