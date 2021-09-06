Утка из Австралии научилась ругаться и имитировать звук хлопающей двери
Исследователи изучили феномен лопастной утки (Biziura lobata), которая научилась имитировать звук хлопающей двери, а также фразу, которая звучит очень похоже на «чертов дурак» или «болван» (you bloody fool).
В данном конкретном случае речь идет о селезне, которые проживает в заповеднике Тидбинбилла на юго-западе Канберры, столицы Австралии. Эту птицу вырастили из яйца еще в сентябре 1983 года и назвали Риппер (переводится как потрошитель, но неизвестно имелось ли в виду именно такое значение). В январе 2003 года в заповеднике произошел пожар, и были утеряны все документы, из которых можно было бы узнать больше подробностей о Риппере.
Способность Риппера имитировать различные звуки была замечена уже давно, однако до сих пор не изучалась исследователями.
Исследователи отмечают, что уровень вокализации Риппера сопоставим с умениями певчих птиц и попугаев. Они также нашли свидетельства имитации звуков у лопастных уток из британских зоопарков, которые пародировали человеческий кашель, фырканье пони и писк турникета.
Ученые полагают, что ругани Риппер научился от смотрителя заповедника. Они отмечают, что механизм подражания звукам у водоплавающих птиц развился отдельно от других подражающих видов, потому что эти птицы располагаются друг от друга довольно далеко на эволюционном древе.
«Обучение вокалу у лопастной утки представляет собой случай независимой эволюции, поднимая множество вопросов, начиная от задействованных нервных и поведенческих механизмов до эволюционного и адаптивного фона обучения вокалу у этого вида», — пишут исследователи.
Следовательно, описанные имитации требуют более обширной документации и анализа, отмечают авторы статьи.