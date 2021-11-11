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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Птицы

Утка пробежала марафон в Нью-Йорке. В специальных ботиночках!

Анастасия Баринова
11 ноября 2021
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Фото: Danny Deraney/Twitter
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Фото: justinwoodcircus/Instagram
Пернатой на заказ изготовили кроссовки с перепонками.

Пара жителей Нью-Йорка держит дома утку и ведет для нее соцсети. Птица спокойно путешествует с ними по городу: ездит в метро, посещает кафе и принимает участие в художественных выставках, но широкая известность пришла к ней после недавнего марафона.

Ежегодно в первое воскресенье ноября в Нью-Йорке проводится марафон, собирающий 50 000 бегунов и более двух миллионов зрителей. В этом году из-за пандемии количество людей было ограничено, но речь все равно шла о десятках тысяч человек. Компанию им составила утка по кличке Вринкл (Wrinkle), которая пробежала часть 42-километровой дистанции.

Для этого ей были изготовлены специальные ботинки с перепонками. Это не укрылось от внимания представителей компании Adidas. В комментариях к видео они написали: «Отправляем это нашей команде дизайнеров, чтобы начать разработку новой коллекции утиной обуви».

@seducktiv

I ran in the New York Marathon 🦆 #nycmarathon #runner #duck #wrinkletheduck #foryou

♬ original sound - Wrinkle the Duck

Утке – около года. Она относится к пекинской породе, выведенной в Китае с пищевыми целями. Ее владельцы решили не использовать утку «по назначению» и сделали ее членом семьи, называя Вринкл «большим ребенком».

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