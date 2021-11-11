Утка пробежала марафон в Нью-Йорке. В специальных ботиночках!

Ежегодно в первое воскресенье ноября в Нью-Йорке проводится марафон, собирающий 50 000 бегунов и более двух миллионов зрителей. В этом году из-за пандемии количество людей было ограничено, но речь все равно шла о десятках тысяч человек. Компанию им составила утка по кличке Вринкл (Wrinkle), которая пробежала часть 42-километровой дистанции.