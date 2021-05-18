В Болгарии возрождают популяцию белоголовых сипов

Белоголовый сип (Gyps fulvus) встречается в Европе и Азии, но если в некоторых местах ему ничто не угрожает, то в других он оказался исчезающим видом. Эта ситуация, в частности, сложилась в Болгарии. К 1970-м годам здесь не осталось ни одной особи, но затем несколько гнезд было найдено неподалеку от границы с Грецией.

Этот представитель рода грифов вырастает до 110 см, имея размах крыльев до 269 см. Птица питается исключительно падалью, преимущественно млекопитающих. Гнездо диаметром около двух метров и высотой до 70 см располагается на земле, в укрытиях скал и обрывов. В кладке обычно одно яйцо, которое оба родителя насиживают в течение 47—57 дней. У малыша способность к полету появляется в возрасте 3-4 месяцев, полную самостоятельность он приобретает после полугода своей жизни, половая зрелость наступает в 4-7 лет.