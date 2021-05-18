В Болгарии возрождают популяцию белоголовых сипов

Белоголовый сип (Gyps fulvus) встречается в Европе и Азии, но если в некоторых местах ему ничто не угрожает, то в других он оказался исчезающим видом. Эта ситуация, в частности, сложилась в Болгарии. К 1970-м годам здесь не осталось ни одной особи, но затем несколько гнезд было найдено неподалеку от границы с Грецией.
Этот представитель рода грифов вырастает до 110 см, имея размах крыльев до 269 см. Птица питается исключительно падалью, преимущественно млекопитающих. Гнездо диаметром около двух метров и высотой до 70 см располагается на земле, в укрытиях скал и обрывов. В кладке обычно одно яйцо, которое оба родителя насиживают в течение 47—57 дней. У малыша способность к полету появляется в возрасте 3-4 месяцев, полную самостоятельность он приобретает после полугода своей жизни, половая зрелость наступает в 4-7 лет.
Фонд дикой флоры и фауны Болгарии и другие природоохранные организации решили помочь сипам вернуться в их исторический ареал. Из других стран Европы, где численность этих птиц не вызывает опасений, было перевезено несколько особей, чтобы увеличить генетическое разнообразие болгарских белоголовых сипов. С 2009 по 2020 годы в общей сложности было выпущено 153 птицы. Эта программа отчасти возымела успех, однако выяснилось, что около трети особей погибло: в основном из-за поражения электрическим током на линиях электропередач.
Кроме того, стала ясна одна из причин исчезновения сипов в Болгарии: им не хватает кормовой базы. Поэтому защитники дикой природы подкладывают неподалеку от мест гнездования туши животных, которые им предоставляют скотобойни. К настоящему времени в стране насчитывается 25 пар гнездящихся птиц. Вместе с птенцами общее число сипов достигает 80.
Эта цифра радует биологов: в сравнении с нулевой популяцией рост очевиден. Теперь необходимо более тщательно продумать меры по защите белоголового сипа: находить места, удаленные от ЛЭП, а также продолжать помогать им добывать пропитание.
Узнайте, как авиакомпания спасла эту птицу.