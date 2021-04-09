В большинстве трупов беркутов и белоголовых орланов находят крысиный яд

Ученые выяснили, что 82% мертвых беркутов и белоголовых орланов, исследованных в США период с 2014 по 2018 год, имели в организме обнаруживаемые уровни крысиного яда.

Авторы работы привлекли к исследованию представителей власти на уровне штатов. Местные шерифы и другие госслужащие обращались к ученым, когда находили недавно погибших хищных птиц. Всего за четыре года ученым удалось взять образцы у 303 беркутов и белоголовых орланов.

Исследователи отмечают, что собрать такое количество образцов удалось благодаря стабильному увеличению популяции этих птиц на территории США.