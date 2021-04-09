В большинстве трупов беркутов и белоголовых орланов находят крысиный яд

Ученые выяснили, что 82% мертвых беркутов и белоголовых орланов, исследованных в США период с 2014 по 2018 год, имели в организме обнаруживаемые уровни крысиного яда.
Авторы работы привлекли к исследованию представителей власти на уровне штатов. Местные шерифы и другие госслужащие обращались к ученым, когда находили недавно погибших хищных птиц. Всего за четыре года ученым удалось взять образцы у 303 беркутов и белоголовых орланов.
Исследователи отмечают, что собрать такое количество образцов удалось благодаря стабильному увеличению популяции этих птиц на территории США.
Ранее ученые проводили исследования, определяя уровень родентицидов (ядов для борьбы с грызунами) в организме тех птиц, для которых грызуны входят в привычный рацион: сов, сипух и ястребов. Однако беркуты и белоголовые орланы редко специально охотятся на грызунов, поэтому такое исследование в отношении этих птиц было проведено впервые.
В ходе исследования были изучены туши птиц на предмет наличия так называемого родентицида-антикоагулянта второго поколения — мощного раствора для борьбы с вредителями, который действует как разжижитель крови и в конечном итоге убивает съевшее его животное.
До 1970-х годов родентициды-антикоагулянты работали хуже, чем современные яды от грызунов. Производители начали усиливать свои продукты и представили второе поколение яда, который мог убивать крыс и мышей намного быстрее. Однако эта более сильная версия задерживалась в телах убитых животных и в конечном итоге проникала в тела поедающих их хищников.
Хотя 82% птиц, участвовавших в исследовании, содержали измеримые количества яда в своих телах, антикоагулянтный родентицид был определен как причина смерти только 4% из них.
Но тот факт, что такая большая часть животных имела следы родентицида, было удивительным и тревожным, говорит Рудер. Из-за опасности, представляемой для других животных, Агентство по охране окружающей среды ограничило продажу родентицидов-антикоагулянтов, распространяя их только на рынке профессиональной борьбы с вредителями.
Эта мера дала свои результаты. По словам Рудера, исследование сипух в Кентукки показало, что уровень воздействия антикоагулянта-родентицида на этих птиц после введения ограничений на продажу.