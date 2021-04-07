В Бразилии обнаружили новых цветистых трогонов

Группа орнитологов из США, Канады, Бразилии и Парагвая описала новый вид трогонов (тропических птиц) из Атлантического леса на северо-востоке Бразилии.

Трогоны и их близкие родственники, квезали, являются членами пантропически распределенного отряда птиц, состоящего из одного семейства, Trogonidae, которое включает по крайней мере 43 вида и 109 подвидов.

Это одни из самых ярких птиц в мире: самцы щеголяют оперением переливающегося зеленого, синего, фиолетового и пурпурного цветов сверху и ярко-красным, желтым или оранжевым брюшком; у самок, как это заведено, невзрачное серое или коричневое оперение.

Представители семейства наиболее разнообразны в неотропических областях, где насчитывается 29 видов. Один из них, черногорлый трогон (Trogon rufus), всегда считался видом с политипическими представителями и спорной систематикой.

Впервые вид был описан еще в 1788 году. Черногорлый трогон широко распространен в подлеске и на средних уровнях влажных лесов от Гондураса до северной Аргентины.