В Бразилии обнаружили новых цветистых трогонов

Группа орнитологов из США, Канады, Бразилии и Парагвая описала новый вид трогонов (тропических птиц) из Атлантического леса на северо-востоке Бразилии.
Трогоны и их близкие родственники, квезали, являются членами пантропически распределенного отряда птиц, состоящего из одного семейства, Trogonidae, которое включает по крайней мере 43 вида и 109 подвидов.
Это одни из самых ярких птиц в мире: самцы щеголяют оперением переливающегося зеленого, синего, фиолетового и пурпурного цветов сверху и ярко-красным, желтым или оранжевым брюшком; у самок, как это заведено, невзрачное серое или коричневое оперение.
Представители семейства наиболее разнообразны в неотропических областях, где насчитывается 29 видов. Один из них, черногорлый трогон (Trogon rufus), всегда считался видом с политипическими представителями и спорной систематикой.
Впервые вид был описан еще в 1788 году. Черногорлый трогон широко распространен в подлеске и на средних уровнях влажных лесов от Гондураса до северной Аргентины.
В новом исследовании авторы работы изучили 906 образцов черногорлых трогонов (547 самцов и 359 самок), хранящихся в 17 различных музеях.
«Мы объединили морфологические, голосовые и генетические наборы данных, включая спектральные данные и цифровую количественную оценку оперения, чтобы оценить и переопределить пределы вида в соответствии с передовыми концепциями таксономии», — пишут исследователи.
Орнитологи выделили пять различных популяций с признаками репродуктивной изоляции – отсутствием инбридинга – и различными чертами, по которым можно опознавать различные виды пернатых (оперение, вокализация, поведения).
Четыре подвида уже обладали общепринятыми и научными названиями. Помимо обыкновенного Trogon rufus, это были Trogon rufus chrysochloros, Trogon rufus tenellus и Trogon rufus cupreicauda. Однако обнаружилась и пятая популяция птиц, которую ученые сочли новым подвидом трогонов.
Пятая изолированная популяция трогонов из горных лесов бразильского штата Алагоас внезапно продемонстрировала неизвестное сочетание митохондриальных особенностей ДНК, а также морфологических и вокальных черт, и представляла собой совершенно новый подвид.
Он получил название чернозобый трогон Алагоа (Trogon muriciensis). Это птица с зеленой головой и цитрусово-желтым брюшком. По мнению авторов исследования, охранный статус этого вида вызывает беспокойство, поскольку все записи о представителях этих трогонов происходят только из одного места в Бразилии.
«Во время полевых исследований в 2019 году мы смогли обнаружить только около 20 особей и избегали сбора более одного образца. Поэтому мы рекомендуем внести подвид в список находящихся под угрозой исчезновения, поскольку на этом участке остается менее трех тысяч гектаров леса, который в большинстве своем дефрагментирован, и далеко не все лесные участки все подходят для обитания этого вида», — заключают исследователи.