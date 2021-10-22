В Гане заметили полосатого филина. Эту птицу не видели 150 лет

Британские ученые, работающие в Гане, заново открыли для науки полосатого филина Bubo shelleyi, которого не видели в тропических лесах Африки в течение 150 лет. Редкую птицу заметили доктор Джозеф Тобиас из Департамента естественных наук Имперского колледжа Лондона и эколог Роберт Уильямс.
Впервые полосатый филин был описана в 1872 году Ричардом Боудлером Шарпом, хранителем коллекции птиц в Музее естественной истории в Лондоне и основателем Клуба британских орнитологов. Он получил экземпляр филина от местного охотника в Гане.
Однако с 1870-х годов и по сей день других подтвержденных наблюдений полосатого филина в Гане не случалось – поступали лишь крайне противоречивые сведения из других мест. Существуют зернистые изображения похожей птицы, сделанные в 1975 году в зоопарке Антверпена, но теперь у орнитологов появились новые фотографии филина.
Птицу заметили в лесу возле горного хребта Атева на юго-востоке Ганы.
Исследователи наблюдали птицу только 10-15 секунд, но за это время удалось сделать фотографии, подтверждающие видовую принадлежность филина благодаря его характерным черным глазам, желтому клюву и внушительным размерам. Все эти данные в совокупности исключают, что в кадр попалась какая-то другая африканская сова.
Полосатый филин официально классифицируется как близкий к уязвимому положению. Хотя ученым и не удавалось наблюдать его на протяжении сотни с лишним лет, считается, что популяция птицы может достигать нескольких тысяч особей.
«Мы надеемся, что это событие привлечет внимание к лесу Атева и его важности для сохранения местного биоразнообразия. Надеюсь, открытие такой редкой и великолепной птицы приумножит усилия по спасению одного из последних диких лесов в Гане», – заключил Роберт Уильямс.
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