В Гане заметили полосатого филина. Эту птицу не видели 150 лет

Британские ученые, работающие в Гане, заново открыли для науки полосатого филина Bubo shelleyi, которого не видели в тропических лесах Африки в течение 150 лет. Редкую птицу заметили доктор Джозеф Тобиас из Департамента естественных наук Имперского колледжа Лондона и эколог Роберт Уильямс.

Впервые полосатый филин был описана в 1872 году Ричардом Боудлером Шарпом, хранителем коллекции птиц в Музее естественной истории в Лондоне и основателем Клуба британских орнитологов. Он получил экземпляр филина от местного охотника в Гане.

Однако с 1870-х годов и по сей день других подтвержденных наблюдений полосатого филина в Гане не случалось – поступали лишь крайне противоречивые сведения из других мест. Существуют зернистые изображения похожей птицы, сделанные в 1975 году в зоопарке Антверпена, но теперь у орнитологов появились новые фотографии филина.

Птицу заметили в лесу возле горного хребта Атева на юго-востоке Ганы.