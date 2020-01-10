В Индонезии обнаружили сразу 10 новых видов птиц за одну экспедицию

За пару последних десятилетий ученые описывали менее 6 новых видов птиц ежегодно, однако 2020 год выбьется из этой нормы. Уже сейчас исследователи Национального Университета Сингапура и Индонезийского института наук заявили о 10 новых видах и подвидах пернатых созданий, обнаруженных лишь на трех индонезийских островах! В поисках новых видов исследователи отправились на острова Талиабу, Пеленг и тогскую группу островов, расположенных близ Сулавеси.

Острова окружены глубокими водами и, следовательно, не имели связи с другими участками суши во времена ледниковых периодов, что делает их перспективными для обнаружения эндемиков. В местных лесах и нагорьях встречаются тропические птицы, которые редко выходят из тени деревьев, не говоря уже о том, чтобы преодолевать километры над открытым океаном и распространения по всему региону.