В Индонезии обнаружили сразу 10 новых видов птиц за одну экспедицию
За пару последних десятилетий ученые описывали менее 6 новых видов птиц ежегодно, однако 2020 год выбьется из этой нормы. Уже сейчас исследователи Национального Университета Сингапура и Индонезийского института наук заявили о 10 новых видах и подвидах пернатых созданий, обнаруженных лишь на трех индонезийских островах! В поисках новых видов исследователи отправились на острова Талиабу, Пеленг и тогскую группу островов, расположенных близ Сулавеси.
Острова окружены глубокими водами и, следовательно, не имели связи с другими участками суши во времена ледниковых периодов, что делает их перспективными для обнаружения эндемиков. В местных лесах и нагорьях встречаются тропические птицы, которые редко выходят из тени деревьев, не говоря уже о том, чтобы преодолевать километры над открытым океаном и распространения по всему региону.
В общей сложности экспедиция обнаружила 5 новых видов и пять новых подвидов певчих птиц, каждый из которых был подтвержден с помощью анализа ДНК и получил собственное название. Так, орнитологические справочники пополнятся «Пеленгским веерохвостом» (Myzomela wahe), питающимся фруктами и нектаром и распушающим свой хвост при виде опасности, а также видом Locustella portenta, дословно переводящегося как «Чудесный кузнечик».
Последний вид стал любимцем всей экспедиции. Это неприметная коричневая птица, издающая стрекочущие звуки. Глава исследовательской группы Фрэнк Рейндт (Frank Rheindt) рассказал, что этот вид оказался наиболее застенчивым и неуловимым: его удалось обнаружить только после нескольких восхождений в горы.
Памела Расмуссен — орнитолог из мичиганского Университета в Восточном Лансинге — отмечает, что большинство новых видов птиц в последнее время обнаруживались в Бразилии и Перу. Несмотря на то, что в Индонезии остаются неисследованные места, шанс повторить подобную находку в будущем довольно низок.
Многие из недавно описанных видов и подвидов птиц находятся под угрозой потери среды обитания, вызванной лесозаготовками и учащающимися лесными пожарами. По словам Рейндта, особое беспокойство вызывает судьба «Чудесных кузнечиков». Ученый считает, что этот вид может не пережить ближайшие 10 лет.
Исследователи надеются, что правительство Индонезии рассмотрит вопрос о предоставлении охраняемого статуса обнаруженным птицам.