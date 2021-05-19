В Малайзии обнаружили редкую сову. Её не видели почти 125 лет

Транквилло отметил, что у птицы были оранжевые глаза, отличающие ее от более распространенных суматранских сов Раджи.

Сова Раджи впервые была описана в 1892 году Ричардом Боудлером Шарпом, орнитологом Британского музея. Шарп назвал птицу в честь Джеймса Брука, раджи Саравака, который правил некоторыми частями Борнео в середине 1800-х годов. В настоящее время известно два подвида совы Раджи — Otus brookii brookii с острова Борнео и Otus brookii solokensis из Суматры. Птица с Борнео достигает около 23 сантиметров в высоту и весит немногим более 100 граммов.

Увидев сову, Транквилло рассказал об этом орнитологу Энди Бойсу, в то время работавшему докторантом в Университете Монтаны.

«Возможность задокументировать эту исчезнувшую птицу была действительно невероятно волнующим моментом, и я даже не мечтал об этом. Моя работа не была сосредоточена на исследовании отдаленных и малоизвестных мест или целенаправленном поиске этих забытых видов», — говорит Бойс.