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Птицы

В Малайзии обнаружили редкую сову. Её не видели почти 125 лет

National Geographic Россия
19 мая 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Эта птица обитает в горных лесах, которые подвергаются активной вырубке.

Редкая тропическая сова Otus brookii или сова Раджи была замечена впервые с момента ее открытия почти 125 лет назад. Ее сфотографировали в лесу на горе Кинабалу в Малайзии. Эксперты отмечают, что это редкий борнейский подвид совы Раджи, который необходимо выделить в отдельный вид.

Специалист Киган Транквилло заметил сову во время поиска гнезд в рамках обширного исследования эволюции птиц в лесах горы Кинабалу.

«Эта сова вылетела и приземлилась из темного угла, где было много растительности. Затем она улетела, но вскоре вернулась. Это была большая удача», – Киган Транквилло.

Транквилло отметил, что у птицы были оранжевые глаза, отличающие ее от более распространенных суматранских сов Раджи.

Сова Раджи впервые была описана в 1892 году Ричардом Боудлером Шарпом, орнитологом Британского музея. Шарп назвал птицу в честь Джеймса Брука, раджи Саравака, который правил некоторыми частями Борнео в середине 1800-х годов. В настоящее время известно два подвида совы Раджи — Otus brookii brookii с острова Борнео и Otus brookii solokensis из Суматры. Птица с Борнео достигает около 23 сантиметров в высоту и весит немногим более 100 граммов.

Увидев сову, Транквилло рассказал об этом орнитологу Энди Бойсу, в то время работавшему докторантом в Университете Монтаны.

«Возможность задокументировать эту исчезнувшую птицу была действительно невероятно волнующим моментом, и я даже не мечтал об этом. Моя работа не была сосредоточена на исследовании отдаленных и малоизвестных мест или целенаправленном поиске этих забытых видов», — говорит Бойс.

За исключением двух наблюдений с разницей в более чем столетие, ученые до сих пор почти ничего не знают о размере популяции Otus brookii brookii, ее репродуктивных привычках и вокализации. 

Международный союз охраны природы включает сову в список  «вызывающих наименьшее беспокойство видов», но Бойс считает, что это преждевременное определение. 

«Чтобы защитить эту птицу, нам нужно твердое понимание ее среды обитания и экологии. Мы не можем сохранить то, о существовании чего не знаем», – отмечает ученый. 

По словам Бойса, птица, вероятно, так долго оставалась незамеченной, потому что она ведет ночной образ жизни, а плотность ее популяции очень мала.

«Эта встреча напоминает нам, людям и ученым, что в этом мире есть вещи и места, которые мы до сих пор просто не понимаем, и мы все еще ежедневно удивляемся тому, что находим», – говорит Бойс.

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