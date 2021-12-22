В Массачусетсе заметили белоплечего орлана. Он улетел на 8000 км от дома

«Абсолютная мечта – внезапно оказаться в этом случайном парке на юге Массачусетса, глядя на дикого, редкого русского монстра. Посмотрите, насколько он больше белоголовых орланов прямо над ним», – написал Лунд.

Так как же это величественное существо оказалось так далеко от дома? Птицы нередко оказываются так далеко от традиционных мест обитания. Иногда этому способствуют факторы окружающей среды, такие как изменение климата, но чаще это просто сбой внутренней навигации.

Эксперты отмечают, что вряд ли эта конкретная особь теперь вернется домой.

«Он может быть обречен на постоянное блуждание в поисках представителя своего собственного вида, оставаясь, на одних и тех же местах по нескольку месяцев. Но желание блуждать в поисках партнера будет заставлять его продолжать движение. Все еще возможно, что эта птица найдет путь обратно, но чем дольше она остается здесь, тем менее вероятным это кажется», – отмечает биолог-эколог Алекс Лис.