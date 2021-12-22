В Массачусетсе заметили белоплечего орлана. Он улетел на 8000 км от дома

Наблюдатели за птицами в Массачусетсе получили редчайшую возможность понаблюдать за белоплечим орланом (Haliaeetus pelagicus), который каким-то образом оказался в Северной Америке в тысячах километров от традиционных мест обитания этого вида.
Эти пернатые обитают на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке России, а также встречаются в Японии, Китае и Корее. По оценкам экспертов, в природе осталось всего около пяти тысяч белоплечих орланов.
Белоплечие орланы — одни из самых крупных хищных птиц на планете, они могут весить до девяти килограммов, а размах их крыльев достигает двух с половиной метров. Их довольно легко идентифицировать по оранжевому клюву и характерным крыльям с белыми краями.
Эксперты полагают, что птица, оказавшаяся у реки Тонтон в Массачусетсе, является той же особью, которую видели в прошлом месяце в восточной Канаде, а также на Аляске еще летом 2020 года.
Ник Лунд, координатор информационно-пропагандистской работы в организации по защите дикой природы Maine Audubon, сумел запечатлеть белоплечего орлана на камеру рядом с местными белоголовыми орланами.
Look how much larger it is than the Bald Eagles just above it @MarionRenault pic.twitter.com/a21K77T3cu— The Birdist (@TheBirdist) December 20, 2021
«Абсолютная мечта – внезапно оказаться в этом случайном парке на юге Массачусетса, глядя на дикого, редкого русского монстра. Посмотрите, насколько он больше белоголовых орланов прямо над ним», – написал Лунд.
Так как же это величественное существо оказалось так далеко от дома? Птицы нередко оказываются так далеко от традиционных мест обитания. Иногда этому способствуют факторы окружающей среды, такие как изменение климата, но чаще это просто сбой внутренней навигации.
Эксперты отмечают, что вряд ли эта конкретная особь теперь вернется домой.
«Он может быть обречен на постоянное блуждание в поисках представителя своего собственного вида, оставаясь, на одних и тех же местах по нескольку месяцев. Но желание блуждать в поисках партнера будет заставлять его продолжать движение. Все еще возможно, что эта птица найдет путь обратно, но чем дольше она остается здесь, тем менее вероятным это кажется», – отмечает биолог-эколог Алекс Лис.