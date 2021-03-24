В Московском зоопарке трагически погиб белоголовый сип

С 1994 года в Московском зоопарке жил белоголовый сип – поразительно красивый самец с горделивой посадкой головы, широчайшими крыльями, оперением, блистающим на солнце. Это особенно хорошо было заметно в моменты ежедневных «прожарок» – сипы любят раскидывать крылья, купая их в ультрафиолете.

Белоголовые сипы в неволе живут до 40 лет. Так что для сипа из столичного Зоосада 27 лет были еще далеко не старостью.

Вечером 13 марта на веткорпус поступил звонок – киперы сочли, что сип был немного вялым. Сразу же отнесли на руках на веткорпус – при этом птица почти не сопротивлялась. Там за жизнь птицы сутки боролись четыре ветврача.

Однако сип умер. Промучился сутки – и умер. Причиной стала перчатка в кишечнике – не рабочая перчатка, а перчатка посетителя.