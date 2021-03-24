В Московском зоопарке трагически погиб белоголовый сип
С 1994 года в Московском зоопарке жил белоголовый сип – поразительно красивый самец с горделивой посадкой головы, широчайшими крыльями, оперением, блистающим на солнце. Это особенно хорошо было заметно в моменты ежедневных «прожарок» – сипы любят раскидывать крылья, купая их в ультрафиолете.
Белоголовые сипы в неволе живут до 40 лет. Так что для сипа из столичного Зоосада 27 лет были еще далеко не старостью.
Вечером 13 марта на веткорпус поступил звонок – киперы сочли, что сип был немного вялым. Сразу же отнесли на руках на веткорпус – при этом птица почти не сопротивлялась. Там за жизнь птицы сутки боролись четыре ветврача.
Однако сип умер. Промучился сутки – и умер. Причиной стала перчатка в кишечнике – не рабочая перчатка, а перчатка посетителя.
Чтобы попытаться спасти этого сипа, понадобились усилия семи человек: четырех ветврачей и трех зоологов. Чтобы убить – каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу.
«Это первый такой случай в нашей задокументированной истории – чтобы белоголовый сип погиб столь чудовищным образом. Больше сказать нечего», – пишут работники зоопарка.
Мы искренне сочувствуем Московскому зоопарку, потерявшему своего давнего обитателя. И лишний раз напоминаем всем посетителям не только не подкармливать животных (пусть те на первый взгляд охотно выпрашивают еду), но и не выкидывать ничего на территории зоопарка куда-либо, кроме как в специальные урны. И тем более не бросать ничего в вольеры животных – это может привести к действительно трагичным последствиям.