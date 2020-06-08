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Птицы

В Московском зоопарке у черных аистов появился птенец: видео

Московский зоопарк
08 июня 2020
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Фото: Frank Vassen
Пока орнитологи стараются не беспокоить скрытных и осторожных птиц, чтобы не напугать родителей и единственного птенца.

В Московском зоопарке 2 мая случилось долгожданное пополнение: вылупился птенец у пары черных аистов! Он здоров и активен, у него даже понемногу начали появляться черные перья на крыльях. Точный вес пока неизвестен – зоологи стараются не беспокоить птиц из-за достаточно скрытной натуры вида – черные аисты склонны опасаться людей и жить поодаль от них.

Для его родителей это первое потомство, которое прошло без помощи зоологов. Прошлогодние птенцы, Кай и Герда, появились весьма прохладным летом, в связи с чем взрослые птицы оставили кладку. Сотрудникам пришлось выкармливать птенцов искусственно, лишь через некоторое время поселив рядом с родителями.

«Однако с этим птенцом родители не расставались, обеспечивая постоянную заботу. Когда идет дождь, мы замечаем, что взрослые птицы вымокают, однако птенец всегда сухой. Значит они по-настоящему берегут его, сохраняют от опасностей», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Эта пара черных аистов – первая в Московском зоопарке за очень долгое время. То, что получилось добиться их размножения – большой успех отдела Орнитологии. Птицам обеспечены комфортные условия содержания, причем зоологи стараются свести вмешательство в их жизнь к минимуму, чтобы не волновать скрытных аистов.

Сейчас зоологи просто оставляют достаточно разнообразного корма (рыба, грызуны, насекомые), который затем забирают взрослые аисты, чтобы самостоятельно передать птенцу. Однако за вольером ведется постоянное наблюдение через камеры, чтобы была возможность вмешаться при малейшей необходимости.

Черный аист (Ciconia nigra) — моногамная птица, которая выбирает себе партнера на всю жизнь. Обитают эти аисты в лесной зоне Евразии, зимуют в тропических районах Азии и Африки. Однако Московский зоопарк отмечает, что «несмотря на свой обширный ареал, черный аист, безусловно, относится к редким, уязвимым видам. В России его численность неуклонно снижается, площадь пригодных для гнездования мест сокращается, и общая численность вида на территории нашей страны не превышает  500 гнездящихся пар». Именно поэтому в России эти птицы с яркими клювами включены в Красную книгу.  

Посмотрите на экстравагантное (и очень опасное!) сражение черных аистов. 

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