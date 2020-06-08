В Московском зоопарке у черных аистов появился птенец: видео

Эта пара черных аистов – первая в Московском зоопарке за очень долгое время. То, что получилось добиться их размножения – большой успех отдела Орнитологии. Птицам обеспечены комфортные условия содержания, причем зоологи стараются свести вмешательство в их жизнь к минимуму, чтобы не волновать скрытных аистов.

Сейчас зоологи просто оставляют достаточно разнообразного корма (рыба, грызуны, насекомые), который затем забирают взрослые аисты, чтобы самостоятельно передать птенцу. Однако за вольером ведется постоянное наблюдение через камеры, чтобы была возможность вмешаться при малейшей необходимости.

Черный аист (Ciconia nigra) — моногамная птица, которая выбирает себе партнера на всю жизнь. Обитают эти аисты в лесной зоне Евразии, зимуют в тропических районах Азии и Африки. Однако Московский зоопарк отмечает, что «несмотря на свой обширный ареал, черный аист, безусловно, относится к редким, уязвимым видам. В России его численность неуклонно снижается, площадь пригодных для гнездования мест сокращается, и общая численность вида на территории нашей страны не превышает 500 гнездящихся пар». Именно поэтому в России эти птицы с яркими клювами включены в Красную книгу.

Посмотрите на экстравагантное (и очень опасное!) сражение черных аистов.