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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Птицы

В Москве появились настоящие символы зимы – снегири

Анастасия Баринова
13 декабря 2021
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Фото: Татьяна Спицына
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Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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Фото: Татьяна Спицына
С наступлением холодов птицы перемещаются ближе к человеку в поисках корма.

Снегири живут в окрестностях Москвы круглый год: это вид оседлых птиц. Они отличаются особой осторожностью и скрываются в лесах или на безлюдных территориях природных парков. Летом они забираются еще дальше, в хвойные заросли — там они строят гнезда и выводят потомство, питаясь почками деревьев, ягодами и семенами. Из укрытий они выходят лишь зимой, сбиваясь в стайки для поиска пищи. Специалисты уже видели этих ярких птиц в Серебряном бору, парке «Кузьминки-Люблино» и Битцевском лесу.

Зимнее меню снегирей весьма обширно: это калина, крушина, бузина и другие растения — более 120 видов в общей сложности, но их самое любимое лакомство — это рябина. После трапезы под деревом на снегу остаются рассыпанными красные крошки ягод: снегири выклевывают только семечки. А во второй половине зимы они переходят на почки и побеги, поедая их от вершины дерева и постепенно спускаясь вниз.

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Смирнов Александр Владимирович

Каждый, кто хочет помочь снегирям пережить зиму, может подкармливать их сушеными ягодами рябины и боярышника. Однако следует учитывать несколько факторов. По данным специалистов «Мосприроды», это сочетание низкой температуры воздуха с постоянным снежным покровом или образованием наледи после перепада температур.

В мире существует около 10 видов снегирей, и далеко не все имеют красную грудку. Даже среди того вида, который обитает в столичном регионе, встречаются особи с серо-бурым оперением: так выглядят самки. Узнайте о других птицах, у которых яркую окраску имеют только самцы.

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