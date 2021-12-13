В Москве появились настоящие символы зимы – снегири

Снегири живут в окрестностях Москвы круглый год: это вид оседлых птиц. Они отличаются особой осторожностью и скрываются в лесах или на безлюдных территориях природных парков. Летом они забираются еще дальше, в хвойные заросли — там они строят гнезда и выводят потомство, питаясь почками деревьев, ягодами и семенами. Из укрытий они выходят лишь зимой, сбиваясь в стайки для поиска пищи. Специалисты уже видели этих ярких птиц в Серебряном бору, парке «Кузьминки-Люблино» и Битцевском лесу.

Зимнее меню снегирей весьма обширно: это калина, крушина, бузина и другие растения — более 120 видов в общей сложности, но их самое любимое лакомство — это рябина. После трапезы под деревом на снегу остаются рассыпанными красные крошки ягод: снегири выклевывают только семечки. А во второй половине зимы они переходят на почки и побеги, поедая их от вершины дерева и постепенно спускаясь вниз.