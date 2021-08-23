В Новой Зеландии все больше киви. Ура!

В Новой Зеландии никогда не было наземных млекопитающих – так уж исторически сложилось, и вся экосистема эволюционировала с учетом этого факта. Даже карликовые кенгуру – валлаби – были завезены туда из Тасмании, как и прочие млекопитающие попали на острова посреди океана вместе с прибывшими туда людьми. Но как только здесь появились инвазивные виды, местные представители фауны, не выработавшие механизмы защиты от такой опасности, оказались в беде.
Для символа Новой Зеландии, киви (Apteryx), главными врагами являются крысы, горностаи и собаки. Только 10% птенцов редких птиц-эндемиков доживает до шести месяцев, причем более половины из них погибают от лап и клыков горностаев – небольших, но очень агрессивных зверьков.
Киви активны только в темное время суток, в течение дня они прячутся в норе, в дупле или среди корней деревьев. Добывать пищу они выходят примерно через полчаса после заката. Кормятся киви насекомыми, моллюсками и земляными червями, а также опавшими ягодами и плодами. В поиске им помогает обоняние: разгребая землю мощными ногами и глубоко погружая в нее клюв, они буквально «вынюхивают» червей и насекомых.
Для того, чтобы подсчитать численность птиц, обитающих на территориях вне заповедников, волонтеры проводили ночные рейды. Регион Нортленд, расположенный на крайнем севере страны – одна из немногих оставшихся «диких» территорий, где живут крупные популяции киви. Их защита требует постоянных усилий со стороны экологов, которые ловят хищников, а также следят за тем, чтобы собаки находились под контролем. И они же ведут мониторинг, записывая по ночам звуки киви.
Это ежегодное мероприятие. Собранные вручную данные объединяются с записями, сделанными размещенными среди деревьев устройствами. Впервые с 2016 года удалось получить обнадеживающий результат: 50% мест, бывшие «тихими», в 2021 году стали полны голосами киви. При этом старые места обитания киви не только так и остались заселенными – в одном случае численность особей выросла с 80 до 100.
В Нортленде наблюдениями за киви занимается 150 человек вот уже два десятилетия, а за отлов инвазивных видов отвечает несколько групп любителей природы. Скоординированные усилия дали долгожданный эффект.
Посмотрите на редкую белую киви.