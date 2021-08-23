В Новой Зеландии все больше киви. Ура!

В Новой Зеландии никогда не было наземных млекопитающих – так уж исторически сложилось, и вся экосистема эволюционировала с учетом этого факта. Даже карликовые кенгуру – валлаби – были завезены туда из Тасмании, как и прочие млекопитающие попали на острова посреди океана вместе с прибывшими туда людьми. Но как только здесь появились инвазивные виды, местные представители фауны, не выработавшие механизмы защиты от такой опасности, оказались в беде.

Для символа Новой Зеландии, киви (Apteryx), главными врагами являются крысы, горностаи и собаки. Только 10% птенцов редких птиц-эндемиков доживает до шести месяцев, причем более половины из них погибают от лап и клыков горностаев – небольших, но очень агрессивных зверьков.