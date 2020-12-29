В новозеландском поселке отказались от ночного освещения улиц, чтобы спасти редких птиц

Вестландский буревестник (Procellaria westlandica) — редкая морская птица, которая гнездится исключительно вдоль западного побережья новозеландского Южного острова. Свои гнезда эти птицы устраивают, вырывая норы в местных склонах. К ноябрю-январю птенцы подрастают, покидают гнезда и отправляются в путешествие длиной 11 000 км через Тихий океан в Южную Америку.

В пути пернатые питаются рыбой, а также флуоресцирующими морскими животными, которых удобно ловить по ночам. Однако в начале путешествия буревестники сталкиваются с помехой, которая приводит их к дезориентации в пространстве. Из-за уличных фонарей птицы падают на землю, где могут погибнуть под колесами машин или будучи съеденными хищниками.

Поскольку популяция вестландских буревестников насчитывает всего около 6000 особей, гибель каждого птенца может повлиять на сохранение всего вида. Поэтому жители поселка Пунакаики с населением около 100 человек приняли решение отказаться от ночного освещения улиц в период с ноября по январь. Это решение оказалось достаточно эффективным, поскольку за этот период погибло только 10 буревестников вместо обычных 15-25.

Однако вместе со снижением смертности птиц в Пунакаики больше мертвых пернатых начали обнаруживать в городе Греймут, который расположен в 44 километрах к югу от Пунакаики. В этом году здесь нашли 22 дезориентированные птицы (из них выжило 17), в то время как предыдущий рекорд составлял 10 особей.