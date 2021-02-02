В популяции редчайших тасманских попугаев произошел демографический взрыв

Находящийся под угрозой исчезновения попугай Neophema chrysogaster размножается в Тасмании в рекордных количествах, что дает биологам новую надежду на выживание этого вида.

По оценкам орнитологов, к 2010 году в дикой природе осталось менее 50 особей этого вида, а к 2017 — менее 15. Все они гнездились в единственном месте — регионе Мелалейка на юго-западе Тасмании. К сезону размножения в 2020 году исследователи насчитали более 100 попугаев, но теперь их количество как минимум удвоится.

В летнем сезоне размножения биологи дикой природы насчитали 88 птенцов в 27 гнездах. Еще 48 птенцам еще только предстоит вылупиться из яиц.