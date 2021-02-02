В популяции редчайших тасманских попугаев произошел демографический взрыв

Находящийся под угрозой исчезновения попугай Neophema chrysogaster размножается в Тасмании в рекордных количествах, что дает биологам новую надежду на выживание этого вида.
По оценкам орнитологов, к 2010 году в дикой природе осталось менее 50 особей этого вида, а к 2017 — менее 15. Все они гнездились в единственном месте — регионе Мелалейка на юго-западе Тасмании. К сезону размножения в 2020 году исследователи насчитали более 100 попугаев, но теперь их количество как минимум удвоится.
В летнем сезоне размножения биологи дикой природы насчитали 88 птенцов в 27 гнездах. Еще 48 птенцам еще только предстоит вылупиться из яиц.
Кроме того, биологи сообщают, что два гнезда с семью птенцами были обнаружены в Новой гавани, примерно в пяти километрах от основного места гнездования пернатых.
«Это первое размножение попугаев Neophema chrysogaster, зарегистрированное в Новой гавани с тех пор, как десять лет назад здесь были установлены ящики для гнезд. Это первый признак расширения ареала размножающейся популяции с момента начала работ по восстановлению этого вида в 1980-х годах», — говорит Трой.
Neophema chrysogaster — один из немногих в мире перелетных попугаев. Он гнездится в разреженных эвкалиптовых лесах Тасмании, а южную зиму проводит среди кустарников, на пастбищах и солончаках в материковой Австралии. Когда-то этот вид был довольно распространен, однако по мере того, как люди разрушали их среду обитания, в первую очередь в зимовочной части ареала, их численность начала резко падать.
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