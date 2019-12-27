В Приморском океанариуме появились пингвины-художники

Сотрудники океанариума приучили пингвинов наступать в краску, а затем прогуливаться по листам бумаги.

«Орнитологи Приморского океанариума уверены, что их подопечные – пингвины Гумбольдта – должны развиваться разносторонне, и предлагают морским птицам не только спортивные занятия, но и уроки изобразительного искусства. Так пингвины освоили технику пальцевой живописи», – говорится в сообщении на официальном сайте океанариума.

«Мы предложили пингвинам пальчиковые краски в качестве новой игры, в итоге все остались довольны: птицы – процессом, а мы – результатом. Рисуем мы с ними практически каждый день, краску для занятий используем самую безопасную, она предназначена для маленьких детей, и, конечно, безвредна для наших птиц. Пингвины наступают лапами в краски, а затем оставляют яркие следы на бумаге, и ни один рисунок не похож на другой. Мы поощряем увлечение пингвинов изобразительным искусством, не исключено, что, освоив в полной мере технику пальцевой живописи, они начнут творить кисточками», – говорит главный специалист отдела орнитологии Владислава Крещеновская.

Сотрудники океанариума организуют благотворительную акцию под названием «Океан надежды», которая пройдет 28 декабря. Все средства, полученные волонтерами от продажи рисунков пингвинов и сувениров ручной работы, будут перечислены благотворительному фонду «Сохрани жизнь».

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке проводят занятия по рисованию с пандами.