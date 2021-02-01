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Птицы

В птичьем заповеднике в Сенегале обнаружили 750 мертвых пеликанов

National Geographic Россия
01 февраля 2021
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Фото: Carsten ten Brink / Flickr
Их убил птичий грипп.

Около 750 пеликанов были найдены мертвыми в орнитологическом национальном парке Джудж, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО на севере Сенегала, который служит убежищем для более чем трех миллионов особей почти 400 видов птиц.

Рейнджеры обнаружили пеликанов 23 января на удаленном участке заболоченных земель недалеко от границы с Мавританией. Это место служит прибежищем для птиц, которые ежегодно пересекают пустыню Сахара на пути в Западную Африку.

Как сообщил Бокар Тиам, директор парков Сенегала, из 750 погибших птиц 740 были молодыми особями и только 10 — взрослыми. Власти отправили на экспертизу несколько образцов, а тушки остальных мертвых пернатых были сожжены. Анализ показал, что причиной смерти птиц стал птичий грипп.

Нацпарк временно закрыли для посетителей — Джудж является популярным местом для посещения как у обычных туристов, так и у  профессиональных бердвотчеров. 

«Теперь у нас есть результаты анализа. Это действительно птичий грипп типа A H5N1», — Бокар Тиам.

Изначально Тиам исключил птичий грипп как возможную причину трагедии, заявив, что он поражает только птиц, которые едят зерно, а не пернатых, питающихся рыбой, таких как пеликаны. Но анализ, проведенный министерством животноводства, опроверг эту теорию.

В начале года в Сенегале пришлось забить более 40 000 голов домашней птицы после того, как на ферме в Тиесе на западе страны была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. По данным министерства животноводства, за предыдущие недели погибло почти 60 000 птиц.

Несколько европейских стран также страдают от вспышек птичьего гриппа: в декабре во Франции были убиты 2 миллиона животных, в основном уток, чтобы попытаться сдержать рост заболевания.

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