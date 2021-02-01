В птичьем заповеднике в Сенегале обнаружили 750 мертвых пеликанов

Около 750 пеликанов были найдены мертвыми в орнитологическом национальном парке Джудж, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО на севере Сенегала, который служит убежищем для более чем трех миллионов особей почти 400 видов птиц.

Рейнджеры обнаружили пеликанов 23 января на удаленном участке заболоченных земель недалеко от границы с Мавританией. Это место служит прибежищем для птиц, которые ежегодно пересекают пустыню Сахара на пути в Западную Африку.

Как сообщил Бокар Тиам, директор парков Сенегала, из 750 погибших птиц 740 были молодыми особями и только 10 — взрослыми. Власти отправили на экспертизу несколько образцов, а тушки остальных мертвых пернатых были сожжены. Анализ показал, что причиной смерти птиц стал птичий грипп.

Нацпарк временно закрыли для посетителей — Джудж является популярным местом для посещения как у обычных туристов, так и у профессиональных бердвотчеров.