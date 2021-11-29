В Сингапуре заболевшим птицам печатают ботиночки

Технология трехмерной печати позволяет изготовить самые разные предметы: от строительных деталей до искусственных органов. Теперь список пополнился защитной обувью для птиц, имеющих проблемы с лапами. Разработку осуществила команда ветеринаров из птичьего парка Jurong Bird Park в Сингапуре, решив помочь подопечным, страдающим от пододерматита.

Так называются воспалительные процессы, затрагивающие лапы животных: стопы, подушечки, межпальцевое пространство, ногтевое ложе. Заболевание встречается у собак, кошек, копытных и множества других представителей фауны. Стартом является микробная инфекция, которая может возникнуть из-за травмы или даже частого вылизывания. Также пододерматит может стать следствием артрита.

Лечение включает применение медицинских препаратов и иссечение возникших нарывов, и вот на этой стадии пациенту необходим полный покой, но животные продолжают вести привычный образ жизни. Нагрузка на конечности приводит к более длительному заживлению, а иногда заболевание возвращается снова. Так произошло с 21-летней самкой бурого стервятника (Necrosyrtes monachus), и ветеринары при помощи инженеров компании Keio-NUS CUTE нашли решение.