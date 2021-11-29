В Сингапуре заболевшим птицам печатают ботиночки

Технология трехмерной печати позволяет изготовить самые разные предметы: от строительных деталей до искусственных органов. Теперь список пополнился защитной обувью для птиц, имеющих проблемы с лапами. Разработку осуществила команда ветеринаров из птичьего парка Jurong Bird Park в Сингапуре, решив помочь подопечным, страдающим от пододерматита.
Так называются воспалительные процессы, затрагивающие лапы животных: стопы, подушечки, межпальцевое пространство, ногтевое ложе. Заболевание встречается у собак, кошек, копытных и множества других представителей фауны. Стартом является микробная инфекция, которая может возникнуть из-за травмы или даже частого вылизывания. Также пододерматит может стать следствием артрита.
Лечение включает применение медицинских препаратов и иссечение возникших нарывов, и вот на этой стадии пациенту необходим полный покой, но животные продолжают вести привычный образ жизни. Нагрузка на конечности приводит к более длительному заживлению, а иногда заболевание возвращается снова. Так произошло с 21-летней самкой бурого стервятника (Necrosyrtes monachus), и ветеринары при помощи инженеров компании Keio-NUS CUTE нашли решение.
Снова очистив ступни ее поврежденных лап, они напечатали ей ботиночки, позволяющие распределять нагрузку максимально эффективно, не затрагивая те части подошвы, которым предстоит регенерация. После этого обувь получил 31-летний стервятник – его состояние было хуже, и ему потребовалось носить ботиночки почти три месяца, но и он в итоге вылечился.
Каждая пара ботинок создается по индивидуальному макету с учетом размеров и других параметров. Обувь можно снимать и чистить, и она не мешает птицам выполнять свои привычные ежедневные дела.
Подобную разработку недавно представили в американском парке SeaWorld, где помощь потребовалась пингвину.