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Птицы

В снегах Воронежа замечен эму: видео

Анастасия Баринова
26 февраля 2020
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Фото: Аварии | ДТП | Воронежа
Птица могла сбежать с фермы неподалеку.

В Аннинском районе Воронежской области бегал эму. На видео, снятом местными жителями из окна автомобиля, птица сначала передвигается по асфальтовому покрытию, а затем перебегает дорогу и продолжает свой путь уже по снегу.

В заголовок вынесена шутка про «дорогу в Африку», но в данном случае было бы вернее сказать «в Австралию»: эму (Dromaius novaehollandiae) живут только там. Птица действительно очень похожа на страуса и ранее относилась к отряду страусообразные (Struthioniformes), но теперь эму включены в семейство казуарообразные (Casuariiformes).

В длину они могут достигать 190 см, их средний вес 30-55 кг, они могут разогнаться до 50 км/ч. Очевидцы и пользователи интернета стали выдвигать гипотезы о том, как экзотическая птица очутилась посреди воронежских степей, в снегах и холоде. Наиболее вероятная версия — эму сбежал с одной из страусиных ферм, которые работают в Воронежской области.

После публикаций в соцсетях нашелся хозяин эму — он рассказал, что недавно занялся разведением экзотических птиц и содержит на своей ферме несколько особей. Беглянка довольно быстро была поймана: с ней все в порядке — птица здорова и сейчас находится в безопасном месте. Другие подробности не раскрываются.

Посмотрите на попытку пингвинов сбежать из зоопарка.