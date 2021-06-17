В составе яиц чаек найден «коктейль» из пластиковых добавок

Ученые из Эксетерского университета вместе с австралийскими коллегами решили изучить степень воздействия фталатов на представителей фауны. Эти соли и эфиры фталевой кислоты используются при производстве множества предметов, от средств личной гигиены до пищевой упаковки, а затем, как и большая часть техногенного мусора, который оставляет за собой человек, начинают отравлять природу.
Специалисты изучили химический состав яиц, который откладывает серебристая чайка (Larus argentatus): широко распространенная птица, умеющая адаптироваться к разным условиям и живущая максимально близко к городам и другим эпицентрам загрязнения. На британском побережье было собрано 13 недавно отложенных яиц, и каждое содержало фталаты: до шести видов на одно яйцо.
Формируя яйцо, птица передает своему потомству жизненно важные питательные вещества. Среди них — липиды, которые питают развивающиеся эмбрионы, и витамин Е, помогающий защитить птенцов от окислительного стресса, который может возникнуть во время развития и при вылуплении.
Чайка получает фталаты из загрязненной окружающей среды, накапливает их в своих тканях, а затем непреднамеренно передает их потомству Между тем эти вещества действуют как прооксиданты: они повреждают липиды и снижают долю витамина E. Можно предположить, что каждое следующее поколение будет рождаться более слабым, но изучение этого аспекта требует дальнейших исследований.
Подводя итоги своей работы, ученые говорят, что вред пластиковых отходов известен давно, но в основном рассматриваются ситуации, когда животное проглатывает фрагменты или запутывается в сетях. О воздействии пластиковых добавок на организм известно меньше, и научное сообщество должно сконцентрировать усилия и на этом направлении.