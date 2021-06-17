В составе яиц чаек найден «коктейль» из пластиковых добавок

Ученые из Эксетерского университета вместе с австралийскими коллегами решили изучить степень воздействия фталатов на представителей фауны. Эти соли и эфиры фталевой кислоты используются при производстве множества предметов, от средств личной гигиены до пищевой упаковки, а затем, как и большая часть техногенного мусора, который оставляет за собой человек, начинают отравлять природу.

Специалисты изучили химический состав яиц, который откладывает серебристая чайка (Larus argentatus): широко распространенная птица, умеющая адаптироваться к разным условиям и живущая максимально близко к городам и другим эпицентрам загрязнения. На британском побережье было собрано 13 недавно отложенных яиц, и каждое содержало фталаты: до шести видов на одно яйцо.

Формируя яйцо, птица передает своему потомству жизненно важные питательные вещества. Среди них — липиды, которые питают развивающиеся эмбрионы, и витамин Е, помогающий защитить птенцов от окислительного стресса, который может возникнуть во время развития и при вылуплении.