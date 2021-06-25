В США распространяется загадочная болезнь, ослепляющая и убивающая птиц
В США распространяется загадочная болезнь, которая поражает глаза птиц и часто приводит к смертельному исходу. Как сообщают представители природоохранных организаций, сведения о зараженных птицах впервые поступили 1 мая. Больных пернатых обнаружили сразу в нескольких штатах.
Симптомы болезни включают опухшие глаза и твердые выделения, а также проблемы с балансом, указывающие на неврологические нарушения. Сейчас эксперты пытаются определить, что может вызывать такие последствия.
Меган Кирхгесснер, ветеринар из Департамента ресурсов дикой природы Вирджинии, заявила, что на данный момент известно как минимум о 325 случаях заражения птиц загадочной болезнью. Наиболее часто ветеринары сталкивались с больными птенцами граклов и голубых соек.
Образцы тканей птиц были отправлены на тестирование на микоплазму, но результаты экспертизы еще не получены. Известно, что существует множество видов микоплазменных бактерий, поражающих птиц. Наиболее серьезной из них является Mycoplasma gallisepticum (MG), которая заражает домашних птиц и диких индеек, а также вызывает конъюнктивит у мексиканских чечевиц.
В соцсетях стала популярна теория о том, что болезнь птиц может быть связана с появлением цикад. Некоторые пользователи задаются вопросом, боролись ли с цикадами с помощью инсектицидов, который мог навредить пернатым, а другие опасаются, что какую-то болезнь переносят сами цикады.
Официальные лица попросили людей в пострадавших районах прекратить подкармливать диких птиц, пока не будет обнаружена причина болезни. Они также порекомендовали владельцев домашних животных не подпускать питомцев к больным или мертвым птицам. Хотя нет никаких доказательств того, что болезнь передается человеку, официальные лица советуют и людям избегать контакта с птицами.
Ранее стало известно, что американские олени также массово гибнут от загадочной болезни.