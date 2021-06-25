В США распространяется загадочная болезнь, ослепляющая и убивающая птиц

В США распространяется загадочная болезнь, которая поражает глаза птиц и часто приводит к смертельному исходу. Как сообщают представители природоохранных организаций, сведения о зараженных птицах впервые поступили 1 мая. Больных пернатых обнаружили сразу в нескольких штатах.

Симптомы болезни включают опухшие глаза и твердые выделения, а также проблемы с балансом, указывающие на неврологические нарушения. Сейчас эксперты пытаются определить, что может вызывать такие последствия.

Меган Кирхгесснер, ветеринар из Департамента ресурсов дикой природы Вирджинии, заявила, что на данный момент известно как минимум о 325 случаях заражения птиц загадочной болезнью. Наиболее часто ветеринары сталкивались с больными птенцами граклов и голубых соек.