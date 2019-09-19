Ученые из Центра токсикологии Университета Саскачеван провели исследование о влиянии инсектицидов на певчих птиц в США.

Большая часть культур в Соединенных Штатах выращивается с обработанными неоникотиноидом семенами. Предполагалось, что неоникотиноиды, появившиеся в конце 1980-х годов, стали более безопасной альтернативой предыдущим инсектицидам. Но современные исследования показывают, что они играют ключевую роль в уничтожении пчел. Теперь выяснилось, что использование неоникотиноидов наносит вред маленьким птицам.

Чтобы исследовать потенциальное воздействие на диких птиц, ученые поймали белогорлых воробьев во время их весеннего перелетного маршрута из США в бореальный регион Канады. Одним воробьям давали либо одну очень маленькую дозу имидаклоприда – наиболее часто используемого, – либо немного более высокую дозу, либо одну без инсектицида.

Каждую птицу взвешивали до и после воздействия. Птицы, получившие более высокую дозу пестицида, потеряли 6% массы тела, когда их снова взвесили через шесть часов.

«Имидаклоприд даже в очень низких дозах оказывает подавляющее аппетит действие на воробьев. Они были вялыми и не интересовались едой», – говорит соавтор исследования Кристи Моррисси.