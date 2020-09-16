В США загадочно гибнут сотни тысяч перелетных птиц

В последние недели биологи и орнитологи обнаружили сотни тысяч мертвых птиц на территории штата Нью-Мексико и в других районах. Исследователи пока не могут дать точный ответ на вопрос, что послужило причиной смерти животных.
Впервые мертвые птицы были найдены в начале августа в округе Уайт-Сэндс, а затем аналогичные случаи были зафиксированы в округах Донья-Ана, Хемес-Пуэбло, Розуэлле, Сокорро и в других местах.
Однако орнитологи утверждают, что загадочное явление, по-видимому, не ограничилось Нью-Мексико. Вскоре трупы птиц были найдены в Аризоне, Колорадо и Техасе. Среди погибших пернатых преобладают представители семейства ласточковых (Hirundinidae), восточный лесной пиви (Contopus virens), эмпидонаксы (Empidonax), певчие и некоторые другие птицы.
«У нас очень мало данных, но мы подозреваем, что пожары на западном побережье в сочетании с местным холодным фронтом, который мы пережили на прошлой неделе, изменили характер миграции многих перелетных птиц. Кроме того, здесь в пустыне Чиуауа, мало еды и воды», — говорит орнитолог Эллисон Салас.
I just recorded this up in Velarde, N.M. I've never seen anything like it. I'm told of other dead migratory birds found in Hernandez, Ojo Sarco and El Valle de Arroyo Seco. https://t.co/GpeFZbyuW7 pic.twitter.com/XXVM4AZrDu— objectivity haver (@austieJFish) September 14, 2020
Насколько известно исследователям, массово гибнут только мигрирующие виды птиц, тогда как местные виды остались незатронутыми. По свидетельствам очевидцев, пернатые перед смертью ведут себя странно, проводят больше времени на земле, чем на деревьях, и в целом выглядят сонными и вялыми.
Хотя исследователи не совсем уверены, как факторы окружающей среды могли отрицательно повлиять на перелетных птиц, их данные свидетельствуют о том, что, возможно, холодный фронт вынудил их спешить на зимовку в южном направлении. В сочетании с апокалиптическими облаками дыма, образовавшимися в результате недавних разрушительных пожаров на западном побережье, это и могло быть причиной гибели птиц.
«Им нужно набрать определенное количество жира, чтобы пережить миграцию», — говорит Десмонд.
Неизвестно, какую роль здесь сыграл дым, но он мог заставить птиц изменить свои миграционные маршруты, что само по себе могло их утомить. Согласно еще одной версии, дым мог повредить чувствительные легкие пернатых.
Исследователи призвали местных жителей не тревожить птиц, если они заметят их на земле. Оставленные в покое на несколько дней, они могут набраться сил, чтобы благополучно добраться до мест зимовки.
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