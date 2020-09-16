В США загадочно гибнут сотни тысяч перелетных птиц

Впервые мертвые птицы были найдены в начале августа в округе Уайт-Сэндс, а затем аналогичные случаи были зафиксированы в округах Донья-Ана, Хемес-Пуэбло, Розуэлле, Сокорро и в других местах.

Однако орнитологи утверждают, что загадочное явление, по-видимому, не ограничилось Нью-Мексико. Вскоре трупы птиц были найдены в Аризоне, Колорадо и Техасе. Среди погибших пернатых преобладают представители семейства ласточковых (Hirundinidae), восточный лесной пиви (Contopus virens), эмпидонаксы (Empidonax), певчие и некоторые другие птицы.

«У нас очень мало данных, но мы подозреваем, что пожары на западном побережье в сочетании с местным холодным фронтом, который мы пережили на прошлой неделе, изменили характер миграции многих перелетных птиц. Кроме того, здесь в пустыне Чиуауа, мало еды и воды», — говорит орнитолог Эллисон Салас.