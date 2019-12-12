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Птицы

В Уэльсе погибли сотни птиц. Никто не знает почему

12 декабря 2019
Мертвые скворцы
Мертвые скворцы найдены на сельской дороге северного острова Англси.

Более 200 скворцов погибли на одной из проселочных дорог острова Англси (Уэльс) близ деревни Бодедерн. Трупы некоторых птиц обнаружили в живых изгородях на обочине дороги, но ни одного погибшего скворца не было найдено в близлежащих полях.

Дафидд Эдвардс (Dafydd Edwards) был очевидцем произошедшего и рассказал, что птицы падали замертво прямо с неба.

По словам Дьюи Эванс (Dewi Evans), представителя полиции, на самой дороге и оградах вдоль нее найдено около 225 мертвых скворцов. Однако ни одного трупа не найдено на полях по обе стороны дороги, что очень странно. Полиция обратилась за помощью к офицерам из агентства по охране здоровья животных и растений: они возьмут для осмотра несколько птиц, чтобы выявить яд или иную причину смерти.