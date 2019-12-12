В Уэльсе погибли сотни птиц. Никто не знает почему

Более 200 скворцов погибли на одной из проселочных дорог острова Англси (Уэльс) близ деревни Бодедерн. Трупы некоторых птиц обнаружили в живых изгородях на обочине дороги, но ни одного погибшего скворца не было найдено в близлежащих полях.
Дафидд Эдвардс (Dafydd Edwards) был очевидцем произошедшего и рассказал, что птицы падали замертво прямо с неба.
Hundreds of birds have been mysteriously found dead - after appearing to "fall from the sky" on Anglesey https://t.co/WGla9O9W7Y pic.twitter.com/vFoAU6ZdQq— ITV Wales News (@ITVWales) December 11, 2019
По словам Дьюи Эванс (Dewi Evans), представителя полиции, на самой дороге и оградах вдоль нее найдено около 225 мертвых скворцов. Однако ни одного трупа не найдено на полях по обе стороны дороги, что очень странно. Полиция обратилась за помощью к офицерам из агентства по охране здоровья животных и растений: они возьмут для осмотра несколько птиц, чтобы выявить яд или иную причину смерти.