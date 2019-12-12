В Уэльсе погибли сотни птиц. Никто не знает почему

Более 200 скворцов погибли на одной из проселочных дорог острова Англси (Уэльс) близ деревни Бодедерн. Трупы некоторых птиц обнаружили в живых изгородях на обочине дороги, но ни одного погибшего скворца не было найдено в близлежащих полях.

Дафидд Эдвардс (Dafydd Edwards) был очевидцем произошедшего и рассказал, что птицы падали замертво прямо с неба.