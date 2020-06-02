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Птицы

В Великобритании нашли черного дрозда-альбиноса

Михаил Сысоев
02 июня 2020
Черный дрозд-альбинос
Фото: Natasha Covell
Белый черный дрозд.

Удивительную и крайне редкую птицу обнаружила и сфотографировала семья из Норфолка в Восточной Англии. 

31-летняя Наташа Ковелл со своими детьми Адамом и Мэйси подкармливало семейство черных дроздов (Turdus merula), которые свили гнездо на их живой изгороди, когда к их удивлению прилетел птенец белого дрозда. 

«Это было действительно удивительно и шокировало нас всех. Мы смотрели, как мать семейства улетала и прилетала, чтобы покормить своих птенцов, и вдруг появился этот белый. Я была совершенно ошеломлена и загипнотизирована.

Сначала я подумала, что этом может быть голубь, но после того, как погуглила, обнаружила, что это черный дрозд-альбинос, и поняла, насколько он редок», — рассказала Наташа Ковелл.

По ее словам, чтобы увидеть необыкновенную птицу к ним начали приходить соседи. 

Эксперты по птицам утверждают, что настоящий черный дрозд-альбинос встречается крайне редко: Британский фонд орнитологии (БТО) получает не более двух отчетов в год об обнаружении таких птиц. 

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Представитель БТО Пол Стэнклифф рассказал, что обнаруженной птице около десяти дней. По его словам, окраска дрозда-альбиноса делает его уязвимым для хищников. Кроме того, существует теория, что у альбиносов ослабленное зрение. 

Наташа Ковелл рассказала, что ее дочь Мэйси, давшая альбиносу прозвище Мелок, каждое утро выходит в сад, чтобы отыскать птицу. 

«Теперь мы с детьми как бы усыновили птицу и следим за тем, чтобы она и ее семья регулярно питались, оставляя им птичий корм и мучных червей», — говорит Наташа. 

Альбинизмом у птиц называется полное отсутствие обоих меланинов в перьях, глазах и коже в результате наследственного отсутствия тирозиназы. Это одна из наименее часто встречающихся мутаций (особенно у взрослых птиц) в естественных условиях.

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