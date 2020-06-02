В Великобритании нашли черного дрозда-альбиноса

«Это было действительно удивительно и шокировало нас всех. Мы смотрели, как мать семейства улетала и прилетала, чтобы покормить своих птенцов, и вдруг появился этот белый. Я была совершенно ошеломлена и загипнотизирована.

Сначала я подумала, что этом может быть голубь, но после того, как погуглила, обнаружила, что это черный дрозд-альбинос, и поняла, насколько он редок», — рассказала Наташа Ковелл.

По ее словам, чтобы увидеть необыкновенную птицу к ним начали приходить соседи.

Эксперты по птицам утверждают, что настоящий черный дрозд-альбинос встречается крайне редко: Британский фонд орнитологии (БТО) получает не более двух отчетов в год об обнаружении таких птиц.