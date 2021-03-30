В южноамериканских лесах отыскали новые виды визжащих сов

Орнитологи из США, Бразилии и Финляндии описали два новых вида сов из рода Megascops (совки). Этот род в англоязычной орнитологии известен как визжащие совы («screech») из-за их пронзительных криков. Megascops — самый богатый видами род сов в Северной и Южной Америке, в настоящее время в него входит 21 вид пернатых.

Род включает в себя сов малого и среднего размера. Максимального разнообразия Megascops достигают в горных районах вроде Анд и высокогорий Центральной Америки.

«Визжащие совы считаются хорошо изученной группой по сравнению с некоторыми другими типами животных в этих областях. Но когда вы прислушаетесь к ним и сравните их географическое разнообразие, окажется, что есть вещи, которые до этого никто не замечал. Вот почему сейчас мы описываем эти новые виды», – говорит Алекс Алейшо, соавтор исследования из музея естественной истории при Хельсинкском университете.