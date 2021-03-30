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Птицы

В южноамериканских лесах отыскали новые виды визжащих сов

National Geographic Россия
30 марта 2021
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Megascops alagoensis
Фото: Gustavo Malacco
Оба находятся под угрозой исчезновения.

Орнитологи из США, Бразилии и Финляндии описали два новых вида сов из рода Megascops (совки). Этот род в англоязычной орнитологии известен как визжащие совы («screech») из-за их пронзительных криков. Megascops — самый богатый видами род сов в Северной и Южной Америке, в настоящее время в него входит 21 вид пернатых. 

Род включает в себя сов малого и среднего размера. Максимального разнообразия Megascops достигают в горных районах вроде Анд и высокогорий Центральной Америки.

«Визжащие совы считаются хорошо изученной группой по сравнению с некоторыми другими типами животных в этих областях. Но когда вы прислушаетесь к ним и сравните их географическое разнообразие, окажется, что есть вещи, которые до этого никто не замечал. Вот почему сейчас мы описываем эти новые виды», – говорит Алекс Алейшо, соавтор исследования из музея естественной истории при Хельсинкском университете. 

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Даже профессиональные орнитологи, которые работали с совами всю свою жизнь, не согласятся с фактическим количеством видов, обнаруженных в этой группе, поэтому такого исследования, как наше, ждали очень давно», — отмечает Алекс Алейшо.

Предыдущие исследования показали, что буробрюхая совка (Megascops watsonii), широко распространенная в равнинной Амазонии, может на самом деле включать не один вид сов. Орнитологи также предполагали, что сова Megascops atricapilla, которая является эндемиком бразильского атлантического леса, связана с Megascops watsonii

«Это милые маленькие совы, примерно 13-15 см в длину, с пучками перьев на головах. Некоторые коричневые, некоторые серые, а некоторые смешанного из этих двух оттенка», — Джон Бейтс, куратор по птицам в Филд-музее в Чикаго.

В ходе исследования орнитологи сравнили визжащих сов из дождевых лесов Амазонии и атлантических лесов и обнаружили, что издаваемые ими звуки отличаются друг от друга, что указывает на принадлежность к разным видам. Они также изучили внешность птиц и взяли образцы тканей, чтобы изучить ДНК сов в лаборатории.

В общей сложности было проанализировано 252 особи, 83 магнитофонных записи и 49 генетических образцов со всего ареала комплекса буробрюхих совок в Южной Америке.

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Kleiton Silva Новооткрытый вид сова Megascops stangiae

В результате данных о генетической изменчивости, физических различиях и уникальной вокализации сов привело исследователи описали два новых вида: визжащей совы Шингу (Megascops stangiae) и визжащей совы Алагоа (Megascops alagoensis). Хотя эти два вида новы для науки, они уже находятся под угрозой исчезновения. 

«Визжащая сова Шингу является эндемиком наиболее сильно выгоревшей области Амазонки в результате беспрецедентных пожаров 2019 года, а визжащая сова Алагоа должна рассматриваться как находящаяся под угрозой исчезновения, учитывая обширную фрагментацию лесов на очень небольшой территории, где она встречается», — заключают авторы исследования. 

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