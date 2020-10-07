В заповеднике США нашли птицу-гинандроморфа. Справа у неё оперение самца, а слева – самки

Такие птицы встречаются редко. По словам Линдси, 15 лет назад она видела только одну похожую, но менее яркую птицу.

Гинандроморфы встречаются у многих видов птиц, насекомых и ракообразных, таких как крабы и омары. Эта птица, вероятно, является результатом необычного события, когда два сперматозоида оплодотворили яйцеклетку с двумя ядрами вместо одного.

Затем в яйце развились мужские половые хромосомы с одной стороны и женские с другой, что в конечном итоге привело к появлению птицы с семенником и другими мужскими характеристиками на правой половине тела и женскими половыми признаками на левой. В отличие от гермафродитов, у которых есть гениталии обоих полов, гинандроморфы полностью мужского пола с одной стороны тела и женского пола с другой.

Ученые не знают, ведут себя эти птицы больше как самцы или самки, и могут ли они воспроизводить потомство. За 64 года кольцевания птиц Центр исследований Powdermill зарегистрировал менее 10 таких особей. Линдси и ее коллеги отнесли найденного кардинала в лабораторию, измерили размах его крыльев и вырвали четыре пера, чтобы получить ДНК птицы для будущих исследований. После этого необычное пернатое было отпущено на волю.

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