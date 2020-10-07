В заповеднике США нашли птицу-гинандроморфа. Справа у неё оперение самца, а слева – самки

Исследователи из заповедника Паудермилл в штате Пенсильвания обнаружили красногрудого дубоносового кардинала (Pheucticus ludovicianus) с розово-черным мужским окрасом на одной половине тела и желто-коричневым женским оттенком на другой стороне.
Сотрудница заповедника Энни Линдси 24 сентября ловила и обвешивала птиц опознавательными бирками, когда один из ее коллег оповестил ее по рации об обнаружении необычной птицы. Линдси, увидев кардинала, сразу поняла, что смотрит на гинандроморфа. Гинандроморфизмом называется аномалия развития организма, выражающаяся тем, что в одной особи крупные участки тела имеют генотип и признаки разных полов.
Такие птицы встречаются редко. По словам Линдси, 15 лет назад она видела только одну похожую, но менее яркую птицу.
Гинандроморфы встречаются у многих видов птиц, насекомых и ракообразных, таких как крабы и омары. Эта птица, вероятно, является результатом необычного события, когда два сперматозоида оплодотворили яйцеклетку с двумя ядрами вместо одного.
Затем в яйце развились мужские половые хромосомы с одной стороны и женские с другой, что в конечном итоге привело к появлению птицы с семенником и другими мужскими характеристиками на правой половине тела и женскими половыми признаками на левой. В отличие от гермафродитов, у которых есть гениталии обоих полов, гинандроморфы полностью мужского пола с одной стороны тела и женского пола с другой.
Ученые не знают, ведут себя эти птицы больше как самцы или самки, и могут ли они воспроизводить потомство. За 64 года кольцевания птиц Центр исследований Powdermill зарегистрировал менее 10 таких особей. Линдси и ее коллеги отнесли найденного кардинала в лабораторию, измерили размах его крыльев и вырвали четыре пера, чтобы получить ДНК птицы для будущих исследований. После этого необычное пернатое было отпущено на волю.
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