Вокал для пернатых: орнитологи учат птиц петь брачные песни

В Восточной Австралии обитают редкие воробьиные птицы из семейства медососовых: бородавчатый медосос (Anthochaera phrygia). Эта птица вырастает до 24 см, питается нектаром и вьет гнезда из коры эвкалипта. Исчезновение среды обитания и прочие угрожающие факторы поставили вид на грань исчезновения: в дикой природе насчитывается от 250 до 400 особей. По мнению экологов, с ростом числа пожаров тенденция к сокращению популяции продолжится.
Несколько природоохранных организаций, в том числе зоопарк Таронга, занимаются разведением этих птиц в неволе и последующим выпуском в естественную среду. Специалисты проанализировали данные реализации этой программы за десять лет, чтобы понять, как птицы адаптируются к новым условиям. Биологи признали ряд сделанных ошибок: в частности, для отслеживания пернатых на них с 2017 года размещались трекеры, но оказалось, что медососы не могут вести нормальный образ жизни при наличии постороннего предмета на своем теле. Множество из них погибло в первую же неделю на свободе.
Изучив эту ситуацию, орнитологи нашли общий знаменатель: в основном пострадали птицы на первом году жизни с массой тела до 34 г. С этого момента были пересмотрены критерии для размещения датчика. В лесу отлавливались ранее выпущенные особи, и после проведения замеров те могли получить отслеживающее устройство: птица должна быть старше 12 месяцев и иметь массу более 40 г.
Другие аспекты исследования включали визуальные наблюдения за птицами, не имеющими трекеров, изучение фотоловушек и так далее. Всего было проанализировано 285 особей, из них 57% были самками, 43% — самцами; пол двух птиц не был определен. Сто двадцать птиц (42,1%) не свили гнезда в сезон размножения, тридцать две птицы (11,2%) свили по крайней мере одно гнездо. 27 особей отложили яйца (9,5%), только 18 птиц получили затем птенцов (6,3%), и лишь семь особей дали потомство, которое выросло и оперилось (2,5%). Угрозу яйцам представляют хищники, но ученые не могли понять, почему большинство молодых особей даже не проявили интереса к гнездованию.
Рассмотрев все модели поведения, орнитологи решили провести эксперимент, который оказался удачным. Птицам перед выпуском в дикую природу начали воспроизводить записи звуков, которые издают их «вольные» сородичи, и именно это оказалось решающим фактором. Родившиеся в зоопарках пернатые не получают этих знаний от своих родителей, или получают в недостаточном объеме, и в итоге они просто не знают положенных их роду брачных ритуалов.
Полные статистические данные по результатам эксперимента еще не подведены, но специалисты уверенно отмечают успех реализации этой идеи. Открытие позволит лучше интродуцировать редкие виды в их естественную среду.
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