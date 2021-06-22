Вокал для пернатых: орнитологи учат птиц петь брачные песни

Несколько природоохранных организаций, в том числе зоопарк Таронга, занимаются разведением этих птиц в неволе и последующим выпуском в естественную среду. Специалисты проанализировали данные реализации этой программы за десять лет, чтобы понять, как птицы адаптируются к новым условиям. Биологи признали ряд сделанных ошибок: в частности, для отслеживания пернатых на них с 2017 года размещались трекеры, но оказалось, что медососы не могут вести нормальный образ жизни при наличии постороннего предмета на своем теле. Множество из них погибло в первую же неделю на свободе.

Изучив эту ситуацию, орнитологи нашли общий знаменатель: в основном пострадали птицы на первом году жизни с массой тела до 34 г. С этого момента были пересмотрены критерии для размещения датчика. В лесу отлавливались ранее выпущенные особи, и после проведения замеров те могли получить отслеживающее устройство: птица должна быть старше 12 месяцев и иметь массу более 40 г.

Другие аспекты исследования включали визуальные наблюдения за птицами, не имеющими трекеров, изучение фотоловушек и так далее. Всего было проанализировано 285 особей, из них 57% были самками, 43% — самцами; пол двух птиц не был определен. Сто двадцать птиц (42,1%) не свили гнезда в сезон размножения, тридцать две птицы (11,2%) свили по крайней мере одно гнездо. 27 особей отложили яйца (9,5%), только 18 птиц получили затем птенцов (6,3%), и лишь семь особей дали потомство, которое выросло и оперилось (2,5%). Угрозу яйцам представляют хищники, но ученые не могли понять, почему большинство молодых особей даже не проявили интереса к гнездованию.

Рассмотрев все модели поведения, орнитологи решили провести эксперимент, который оказался удачным. Птицам перед выпуском в дикую природу начали воспроизводить записи звуков, которые издают их «вольные» сородичи, и именно это оказалось решающим фактором. Родившиеся в зоопарках пернатые не получают этих знаний от своих родителей, или получают в недостаточном объеме, и в итоге они просто не знают положенных их роду брачных ритуалов.