Воробьи наказывают своих подруг за измену

Обычно воробьи образуют вполне традиционные моногамные пары, однако некоторые самки способны изменять своим постоянным партнерам и заводить потомство с другими самцами. Орнитологи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что толкает птиц на предательство и какие последствия самкам приносит супружеская неверность.

Исследование проходило в заповеднике на острове Ланди в Бристольском заливе между Англией и Уэльсом.

Объектом пристального наблюдения стали 200 самцов и 194 самки, успевшие образовать 313 моногамных пар. Супружеская неверность самок не имеет отношения к романтическим чувствам воробьев и связана лишь с генетической тягой к воспроизводству наиболее здорового и крепкого потомства. Однако измена не проходит бесследно. Обманутые самцы начинают своеобразно мстить своим подругам и приносят в гнездо меньшее количество корма для птенцов.