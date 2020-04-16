Воробьи наказывают своих подруг за измену
Обычно воробьи образуют вполне традиционные моногамные пары, однако некоторые самки способны изменять своим постоянным партнерам и заводить потомство с другими самцами. Орнитологи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что толкает птиц на предательство и какие последствия самкам приносит супружеская неверность.
Исследование проходило в заповеднике на острове Ланди в Бристольском заливе между Англией и Уэльсом.
Объектом пристального наблюдения стали 200 самцов и 194 самки, успевшие образовать 313 моногамных пар. Супружеская неверность самок не имеет отношения к романтическим чувствам воробьев и связана лишь с генетической тягой к воспроизводству наиболее здорового и крепкого потомства. Однако измена не проходит бесследно. Обманутые самцы начинают своеобразно мстить своим подругам и приносят в гнездо меньшее количество корма для птенцов.
Исследование показало, что самцы на самом деле не могут определить, все ли птенцы в гнезде являются их отпрысками. Если птенцов переносили в гнездо, где самка хранила верность самцу, то он продолжал активно обеспечивать их едой. Из этого орнитологи сделали вывод, что у воробьев нет биологического механизма — такого, как запах, например, — который позволял бы им определить, какие птенцы принадлежат им.
Вместо этого самцы в качестве подсказки используют особенности поведения самки в фертильный период. Одним из ключевых признаков неверности, по наблюдением орнитологов, стало время, которое самка проводит вне гнезда. Чем оно продолжительнее, тем больше вероятность того, что самец заподозрит неладное.
Не менее любопытен и тот факт, что чем ленивее вел себя воробей изначально, тем больше у него было шансов стать в итоге «рогоносцем» и оказаться в ситуации, когда его подруга улетает к более достойному кавалеру.