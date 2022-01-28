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Птицы

Вороны будут убирать мусор за жителями Швеции

Анастасия Баринова
28 января 2022
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Фото: Mr.TinDC / Flickr
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Фото: Pixabay
Программа по привлечению птиц к уборке окурков и прочих мелких отходов реализуется уже в нескольких странах мира.

Птицы семейства врановые (Corvidae) отличаются высоким уровнем интеллекта. Они участвуют во множестве экспериментов и демонстрируют отличные результаты. Эти способности и решили направить на благо общества.

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В пригороде Стокгольма, Сёдертелье, будет реализован стартап «Corvid Cleaning». Его авторы расскажут о нем подробнее на Неделе науки в феврале, а пока основатель компании Кристиан Гюнтер-Ханссен поделился общей информацией.

Исходя из того, что ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, и они составляют 62% всего мусора – специалисты выбрали ворон для помощи в уборке, поскольку «они самые умные птицы».

«Их легче учить, и они сами учатся друг у друга. Одновременно снижается риск того, что они по ошибке съедят токсичный мусор».

Некоторое время ушло на тренировку, где птиц учили класть окурки в аппарат, который в ответ выдавал корм. «Это будет просто бартер»,– говорит Гюнтер-Ханссен.

Представитель муниципалитета Сёдертелье Томас Тернстрём обещает найти место для установки аппарата в одном из парков. На повестке лежит и вопрос финансирования, но чиновник признает, что на уборку обычным способом город в любом случае тратит огромные суммы, и помощь пернатых может обойтись значительно дешевле – по сути они работают за еду. По предварительным расчетам, такая схема может сэкономить муниципалитету не менее 75% расходов, связанных со сбором окурков.

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premasagar / Flickr

Похожий проект уже успешно себя зарекомендовал во Франции и других странах. В Швеции реализация идеи начнется уже весной. Тернстрём отмечает иронию ситуации: «Интересно, что мы можем научить ворон подбирать окурки, но мы не можем научить людей не бросать их на землю». 

Посмотрите, как вороны используют инструменты для переноски тяжестей.

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