Вороны будут убирать мусор за жителями Швеции

Птицы семейства врановые (Corvidae) отличаются высоким уровнем интеллекта. Они участвуют во множестве экспериментов и демонстрируют отличные результаты. Эти способности и решили направить на благо общества.
В пригороде Стокгольма, Сёдертелье, будет реализован стартап «Corvid Cleaning». Его авторы расскажут о нем подробнее на Неделе науки в феврале, а пока основатель компании Кристиан Гюнтер-Ханссен поделился общей информацией.
Исходя из того, что ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, и они составляют 62% всего мусора – специалисты выбрали ворон для помощи в уборке, поскольку «они самые умные птицы».
Некоторое время ушло на тренировку, где птиц учили класть окурки в аппарат, который в ответ выдавал корм. «Это будет просто бартер»,– говорит Гюнтер-Ханссен.
Представитель муниципалитета Сёдертелье Томас Тернстрём обещает найти место для установки аппарата в одном из парков. На повестке лежит и вопрос финансирования, но чиновник признает, что на уборку обычным способом город в любом случае тратит огромные суммы, и помощь пернатых может обойтись значительно дешевле – по сути они работают за еду. По предварительным расчетам, такая схема может сэкономить муниципалитету не менее 75% расходов, связанных со сбором окурков.
Похожий проект уже успешно себя зарекомендовал во Франции и других странах. В Швеции реализация идеи начнется уже весной. Тернстрём отмечает иронию ситуации: «Интересно, что мы можем научить ворон подбирать окурки, но мы не можем научить людей не бросать их на землю».
Посмотрите, как вороны используют инструменты для переноски тяжестей.