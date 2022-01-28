Вороны будут убирать мусор за жителями Швеции

В пригороде Стокгольма, Сёдертелье, будет реализован стартап «Corvid Cleaning». Его авторы расскажут о нем подробнее на Неделе науки в феврале, а пока основатель компании Кристиан Гюнтер-Ханссен поделился общей информацией.

Исходя из того, что ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, и они составляют 62% всего мусора – специалисты выбрали ворон для помощи в уборке, поскольку «они самые умные птицы».