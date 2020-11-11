Время действия сети: зачем нужна гигантская ловушка для птиц на Куршской косе
Куршская коса, где находится биостанция «Рыбачий», была образована под влиянием моря, ветров и деятельности человека. Массовая вырубка лесов и выпас скота в середине XVIII века привели к опустыниванию и потере биоразнообразия на косе. Около 150 лет назад ученые при поддержке прусских властей приняли беспрецедентные меры по озеленению. Природный баланс был восстановлен.
Орнитологическая станция работает здесь с 1901 года. Выбор места не случаен: Куршская коса – своего рода база отдыха для пернатых во время весенних и осенних миграций. Принимая ежегодно от 10 до 20 миллионов птиц, коса служит и важнейшим источником научного знания об антропогенном влиянии на планету.
Снижаясь для отдыха и в поисках пищи, птицы попадают в ловушки ученых, занимающихся массовым кольцеванием, цель которого помимо мониторинга миграций – изучение биоразнообразия и влияния климатических изменений на пернатых.
Каждый раз, приезжая на станцию, я мысленно ставлю себя на место птиц: представляю их полет через моря и континенты, мимо границ и линий электропередачи. Мы опутаны разнообразными сетями, часто чувствуем себя как в ловушке. Но, стоит выбраться в лес, к морю, как влияние сетей ослабевает. У нас осталось совсем немного времени на то, чтобы осознать свою экологическую ответственность, переопределить границы воздействия человека на природу. Мы повсюду оставляем следы, но пусть это будут следы на песке, а не куски пластика. История Куршской косы может служить хорошим примером заботы об экологии.