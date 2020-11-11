Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Птицы

Время действия сети: зачем нужна гигантская ловушка для птиц на Куршской косе

Текст и фото: Оксана Юшко
11 ноября 2020
Trap_OksanaYushko_003.jpg
Биологическая станция «Рыбачий» Зоологического института РАН, Куршская коса. Здесь установлены две ловушки по направлению миграций птиц – осенних и весенних. Обе используются для изучения и научного кольцевания пернатых. Птица проводит в неволе не больше часа, окольцевав, ее отпускают, а сведения вносят в базу данных.
Московская художница и фотограф много лет приезжает на Куршскую косу, исследуя жизнь старейшей в России орнитологической станции.

Куршская коса, где находится биостанция «Рыбачий», была образована под влиянием моря, ветров и деятельности человека. Массовая вырубка лесов и выпас скота в середине XVIII века привели к опустыниванию и потере биоразнообразия на косе. Около 150 лет назад ученые при поддержке прусских властей приняли беспрецедентные меры по озеленению. Природный баланс был восстановлен.

Trap_OksanaYushko_001.jpg
Гигантская ловушка для птиц может рассказать о направлении сезонных миграций и об изменении климата.
Trap_OksanaYushko_019.jpg
Леонид Соколов, главный научный сотрудник биостанции «Рыбачий», доктор биологических наук.
Trap_OksanaYushko_014.jpg
На Куршской косе расположены два национальных парка – российский и литовский. Туристы посещают косу с мая по ноябрь.

Орнитологическая станция работает здесь с 1901 года. Выбор места не случаен: Куршская коса – своего рода база отдыха для пернатых во время весенних и осенних миграций. Принимая ежегодно от 10 до 20 миллионов птиц, коса служит и важнейшим источником научного знания об антропогенном влиянии на планету.

Trap_OksanaYushko_012.jpg
Чиж, запутавшийся в ловушке паутинного типа. В «Рыбачьем» ловушки другие – огромные туннели с широким входом исключают травматичное столкновение с сетью, сводя стресс птицы к уровню, сопоставимому с нормой в дикой природе.

Снижаясь для отдыха и в поисках пищи, птицы попадают в ловушки ученых, занимающихся массовым кольцеванием, цель которого помимо мониторинга миграций – изучение биоразнообразия и влияния климатических изменений на пернатых.

Trap_OksanaYushko_010.jpg
Лапка большой чайки, найденная орнитологами на побережье Куршской косы. Надпись Stockholm указывает на то, что птица была окольцована в Швеции.

Каждый раз, приезжая на станцию, я мысленно ставлю себя на место птиц: представляю их полет через моря и континенты, мимо границ и линий электропередачи. Мы опутаны разнообразными сетями, часто чувствуем себя как в ловушке. Но, стоит выбраться в лес, к морю, как влияние сетей ослабевает. У нас осталось совсем немного времени на то, чтобы осознать свою экологическую ответственность, переопределить границы воздействия человека на природу. Мы повсюду оставляем следы, но пусть это будут следы на песке, а не куски пластика. История Куршской косы может служить хорошим примером заботы об экологии.

рекомендации
Дерево

Я хочу на экоотдых в Подмосковье. Куда можно съездить?

Звезда

Морские птицы: борьба за жизнь

Вопросительный знак, вопрос

Кто ты из Медовой долины: тест на знание жизни зверей для наших юных читателей

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – подписывайтесь!