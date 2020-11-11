Время действия сети: зачем нужна гигантская ловушка для птиц на Куршской косе

Каждый раз, приезжая на станцию, я мысленно ставлю себя на место птиц: представляю их полет через моря и континенты, мимо границ и линий электропередачи. Мы опутаны разнообразными сетями, часто чувствуем себя как в ловушке. Но, стоит выбраться в лес, к морю, как влияние сетей ослабевает. У нас осталось совсем немного времени на то, чтобы осознать свою экологическую ответственность, переопределить границы воздействия человека на природу. Мы повсюду оставляем следы, но пусть это будут следы на песке, а не куски пластика. История Куршской косы может служить хорошим примером заботы об экологии.