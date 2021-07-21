Второе по величине озеро Турции превратилось в кладбище мертвых фламинго

Фламинго — уникальные птицы, способные выживать в экстремальных условиях. Так, они повсеместно встречаются у гиперсоленых водоемов, где практически нет рыб, зато обитают большие популяции рачков, являющихся основой рациона фламинго. Кроме того, эти птицы умеют переносить большие перепады температур, однако и у их выживаемости есть предел.

Турецкие экологи сообщили о гибели около пяти тысяч фламинго, которые не пережили сильнейшую засуху, охватившую регион. Огромная популяция этих птиц населяла озеро Туз — гиперсоленый водоем в центральной части полуострова Анатолия.

В 2000 году озеро Туз было объявлено особо охраняемой территорией с целью защиты биологического разнообразия, природных и культурных ресурсов. Это озеро даже называли раем фламинго.

Вот так оно выглядело раньше: