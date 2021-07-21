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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Птицы

Второе по величине озеро Турции превратилось в кладбище мертвых фламинго

National Geographic Россия
21 июля 2021
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Фото: Fahri Tunc
Они погибли из-за сильнейшей засухи.

Фламинго — уникальные птицы, способные выживать в экстремальных условиях. Так, они повсеместно встречаются у гиперсоленых водоемов, где практически нет рыб, зато обитают большие популяции рачков, являющихся основой рациона фламинго. Кроме того, эти птицы умеют переносить большие перепады температур, однако и у их выживаемости есть предел.

Турецкие экологи сообщили о гибели около пяти тысяч фламинго, которые не пережили сильнейшую засуху, охватившую регион. Огромная популяция этих птиц населяла озеро Туз — гиперсоленый водоем в центральной части полуострова Анатолия.

В 2000 году озеро Туз было объявлено особо охраняемой территорией с целью защиты биологического разнообразия, природных и культурных ресурсов. Это озеро даже называли раем фламинго. 

Вот так оно выглядело раньше:

Однако длительная сильная засуха превратила Туз в чистую, потрескавшуюся пустошь, с кучками неиспарившейся соли и бесчисленным количеством мертвых птиц. Экологи сообщают, что погибшие были в основном молодыми фламинго, которые еще не могли летать, что затрудняло поиск воды и пищи.

Экологи называют причинами засухи изменение климата, а также местные методы орошения, используемые в сельском хозяйстве. Впрочем, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли отрицает вторую из названных причин и говорит, что на озере погибло около тысячи птиц.

По данным Турецкого экологического фонда, запас воды в центральной провинции закрытого бассейна Коньи составлял 4,5 миллиарда кубометров, а потребление достигло 6,5 миллиарда кубометров. Эколог и фотограф дикой природы Фахри Тунк отмечает, что воду из канала, питающего озеро Туз, перенаправили на сельское хозяйство.

«Это оросительный канал, идущий из Коньи. Он должен доставлять воду в озеро Туз. Как видите, вода не идет. Всё прекратилось», — говорит Тунк.

По его словам, в этом году в колонии вылупилось всего 5000 птенцов, хотя обычно эта цифра в два с половиной раза больше. Теперь большая часть появившихся на свет птенцов погибла.

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