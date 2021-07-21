Второе по величине озеро Турции превратилось в кладбище мертвых фламинго

Фламинго — уникальные птицы, способные выживать в экстремальных условиях. Так, они повсеместно встречаются у гиперсоленых водоемов, где практически нет рыб, зато обитают большие популяции рачков, являющихся основой рациона фламинго. Кроме того, эти птицы умеют переносить большие перепады температур, однако и у их выживаемости есть предел.
Турецкие экологи сообщили о гибели около пяти тысяч фламинго, которые не пережили сильнейшую засуху, охватившую регион. Огромная популяция этих птиц населяла озеро Туз — гиперсоленый водоем в центральной части полуострова Анатолия.
В 2000 году озеро Туз было объявлено особо охраняемой территорией с целью защиты биологического разнообразия, природных и культурных ресурсов. Это озеро даже называли раем фламинго.
Вот так оно выглядело раньше:
Однако длительная сильная засуха превратила Туз в чистую, потрескавшуюся пустошь, с кучками неиспарившейся соли и бесчисленным количеством мертвых птиц. Экологи сообщают, что погибшие были в основном молодыми фламинго, которые еще не могли летать, что затрудняло поиск воды и пищи.
Экологи называют причинами засухи изменение климата, а также местные методы орошения, используемые в сельском хозяйстве. Впрочем, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли отрицает вторую из названных причин и говорит, что на озере погибло около тысячи птиц.
İnsan gözü dönmüş bir canavardır. Tuz Gölü’ndeki bütün yavru flamingolar öldürüldü. SEBEBİ GÖLÜ BESLEYEN BÜTÜN SU KANALLARIN ÖNÜNÜ KESİP TARLALARA SULAMA İÇİN VERİLMESİ! Tuz Gölü’nü bile kuruttunuz! Bu görüntüler yeni, hepsi ölü flamingolar... pic.twitter.com/ifpibavHis— Emin Yoğurtcuoğlu (@birddetectiveTR) July 13, 2021
По данным Турецкого экологического фонда, запас воды в центральной провинции закрытого бассейна Коньи составлял 4,5 миллиарда кубометров, а потребление достигло 6,5 миллиарда кубометров. Эколог и фотограф дикой природы Фахри Тунк отмечает, что воду из канала, питающего озеро Туз, перенаправили на сельское хозяйство.
«Это оросительный канал, идущий из Коньи. Он должен доставлять воду в озеро Туз. Как видите, вода не идет. Всё прекратилось», — говорит Тунк.
По его словам, в этом году в колонии вылупилось всего 5000 птенцов, хотя обычно эта цифра в два с половиной раза больше. Теперь большая часть появившихся на свет птенцов погибла.