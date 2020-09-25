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National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Птицы

Избирательная охота ястребов-тетеревятников

Софья Демьянец
25 сентября 2020
Алексей Трофимов
Ястреб-тетеревятник на Маломорском побережье Байкала
Фото: Алексей Трофимов
Максим Андреев
Байкальский ястреб-тетеревятник
Фото: Максим Андреев
Александр Абросимов
Самец ястреба-тетеревятника с куском добычи
Фото: Александр Абросимов
Светлана Рязанцева
Ястреб-тетеревятник, Московская область
Фото: Светлана Рязанцева
Виктор Терещенко
Ястреб-тетеревятник с добычей, Санкт-Петербург
Фото: Виктор Терещенко
Владимир Остапенко
Ястреб-тетеревятник на охоте
Фото: Владимир Остапенко
Дмитрий Ерохин
Молодой ястреб-тетеревятник с добычей, Петрозаводск (Карелия)
Фото: Дмитрий Ерохин
Михаил Ловиков
Сытый ястреб-тетеревятник после поедания добычи
Фото: Михаил Ловиков
Хищные птицы любят голубей с необычным оперением.

Способность ястребов-тетеревятников (Accipiter gentilis buteoides) замечать птиц с выделяющимся из большинства особей того же вида окрасом помогает этим пернатым хищникам не только всегда быть удачливыми охотниками, но и быстрее других завести птенцов.

Населяющие хвойные и лиственные леса Евразии и Северной Америки ястребы-тетеревятники, как правило, охотятся на млекопитающих, беспозвоночных и птиц, в частности — на голубей. Как только этот хищник приближается к голубям, они, завидев его, сбиваются в группу. Тетеревятник концентрирует внимание на одной особи из стаи, а затем атакует её. Легче всего выделить из стаи голубя с ярким или необычным оперением (например, белым). Именно такие особи чаще всего и становятся жертвой ястреба-тетеревятника.

Концентрировать внимание на выделяющейся из стаи особи тетеревятники учатся, будучи ещё птенцами. Чем лучше хищнику удастся освоить этот навык, тем больше он сможет добыть пищи. Такие ястребы-тетеревятники раньше других выводят потомство, ведь они способны обеспечить регулярное питание не только себе, но и своим птенцам, которые зачастую оказываются крепче и жизнеспособнее своих сверстников.

Однако возникает вопрос: если ястребы-тетеревятники выбирают особей с выделяющимся окрасом, тогда почему продолжают появляться голуби с белым и другим необычным оперениями? Орнитологи полагают, что самки голубей предпочитают спариваться с самцами, которые имеют окрас, отличный от их окраса, и гораздо реже спариваются с особями с неприметным оперением.

Посмотрите, как отважные сурикаты сражаются с капской коброй.

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