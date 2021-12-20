Высший пилотаж: мурмурация скворцов

Осенним или зимним днем в теплых регионах Северного полушария – например, в Калифорнии – можно наблюдать гигантские стаи скворцов, которые образуют в полете причудливые постоянно меняющиеся фигуры. Это явление называют мурмурацией – из-за похожего на жужжание (от латинского murmuratio – жужжание, бормотание) шелеста тысяч крыльев. По оценкам фотографа Ника Данлопа, это скопление десятков тысяч скворцов растянулось на полкилометра, а по высоте – не менее чем на 100 метров. Удивительное облако из птиц, очевидно, обеспечивает им защиту от хищников.

Маневры уклонения

Перетекающие друг в друга скопления птиц быстро меняют плотность и форму. Форма, в числе прочего, зависит и от уровня угрозы. Ученые, например, выяснили, что последовательность событий, как на раскадровке ниже (фаза слияния запечатлена на фото), – наиболее распространенная реакция на атаку, особенно атаку сверху на большой скорости.