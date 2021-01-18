Вьюрки на Галапагосских островах стали вампирами. Почему?

Большинство из нас ассоциирует вампиров с графом Дракулой или с летучими мышами из Южной Америки. Мало кто при этом подумает о небольшой и довольно милой птице – такой, как остроклювый земляной вьюрок (Geospiza difficilis).
Однако «вьюрки-вампиры» действительно существуют. Они питаются кровью гораздо более крупных птиц, и о них подробно рассказывают в новом фильме от ВВС Perfect Planet с участием Дэвида Аттенборо.
Эти птицы обитают на Галапагосских островах, вулканическом архипелаге, расположенном примерно в тысяче километров от побережья Эквадора. Острова являются горячей точкой биоразнообразия отчасти из-за их изолированности. Любые животные, которые каким-то образом попадают в это место, должны адаптироваться к суровым здешним условиям или умереть.
Таким «приспособленцем» стал и остроклювый земляной вьюрок, который известен в качестве главной музы Дарвина – именно увидев отличающиеся клювы у вьюрков с разных островов, тот пришел к созданию теории эволюции. Вполне логично, что разные виды вьюрков эволюционировали, чтобы питаться разными видами пищи на Галапагосских островах, но откуда взялось кровопитие?
Vampire finches on Wolf Island- Galapagos, and its victims the Masked Boobies. Happy Halloween! #bloodthirst #bloodshed pic.twitter.com/TgqqDayDqq— Jaime A. Chaves (@chavecito76) October 31, 2020
Птицы вида Geospiza difficilis встречаются только на островах Вольф и Дарвин — двух самых северных точках архипелага, которые отделены от главных островов более чем 150 километрами открытого океана. Пресная вода здесь встречается крайне редко, а некоторые некоторые продукты питания могут полностью исчезнуть в сезон засухи.
Порядка 500 тыс. лет назад вьюрки заселили эти острова, где были вынуждены сосуществовать с крупными морскими птицами, такими как голубоногая (Sula nebouxii) и насканкая олуши (Sula granti), В какой-то момент вьюрки начали употреблять в пищу паразитов, проживающих на коже и перьях олуш. Оба вида при этом выиграли: олуши избавлялись от паразитов, а у вьюрков появилась доступная пища. Такое явление в природе называется мутуализм.
Однако поиск и удаление паразитов в итоге привело к многочисленным кожным ранам на телах олуш, чем и воспользовались вьюрки. Чтобы выжить, когда их и без того скудный рацион из семян и насекомых совсем истощается, остроклювые земляные вьюрки становятся вампирами: они расклевывают оперение на крыльях насканских олуш и пьют их кровь. Они научились прокалывать кожу у основания молодых птичьих перьев, чтобы получить прямой доступ к крови, больше не нуждаясь в насекомых-паразитах.
Естественный отбор, похоже, приспособил клюв птицы-вампира для прокалывания кожи и кровопития, поскольку в результате эволюции эти птицы получили особенно длинные и острые клювы по сравнению с популяциями, не питающимися кровью, на других островах.
Исследователи изучили микробы, обнаруженные в кишечнике Geospiza difficilis, и обнаружили совершенно отличный микробиом от любых других видов птиц, предположительно вызванный кровью.
Ученые указывают, что добраться до островов Дарвина и Вольфа было чрезвычайно сложно. Им пришлось выжидать волну, чтобы выпрыгнуть с лодки на скалистое побережье. Здесь они нашли большие популяции олуш и вьюрков и понаблюдали за их поведением. Они отметили, что олуши особенно уязвимы во время ухода за птенцами, поскольку в это время почти не покидают гнезда.
Биологи заметили, что вьюрки действуют как многие паразиты, питаясь кровью олушей, но не нанося им чрезмерный вред. В свою очередь, олуши пытаются отпугнуть вьюрков только тогда, когда их становится слишком много.