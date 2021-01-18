Вьюрки на Галапагосских островах стали вампирами. Почему?

Большинство из нас ассоциирует вампиров с графом Дракулой или с летучими мышами из Южной Америки. Мало кто при этом подумает о небольшой и довольно милой птице – такой, как остроклювый земляной вьюрок (Geospiza difficilis).

Однако «вьюрки-вампиры» действительно существуют. Они питаются кровью гораздо более крупных птиц, и о них подробно рассказывают в новом фильме от ВВС Perfect Planet с участием Дэвида Аттенборо.

Эти птицы обитают на Галапагосских островах, вулканическом архипелаге, расположенном примерно в тысяче километров от побережья Эквадора. Острова являются горячей точкой биоразнообразия отчасти из-за их изолированности. Любые животные, которые каким-то образом попадают в это место, должны адаптироваться к суровым здешним условиям или умереть.

Таким «приспособленцем» стал и остроклювый земляной вьюрок, который известен в качестве главной музы Дарвина – именно увидев отличающиеся клювы у вьюрков с разных островов, тот пришел к созданию теории эволюции. Вполне логично, что разные виды вьюрков эволюционировали, чтобы питаться разными видами пищи на Галапагосских островах, но откуда взялось кровопитие?