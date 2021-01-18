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Птицы

Вьюрки на Галапагосских островах стали вампирами. Почему?

National Geographic Россия
18 января 2021
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Эти птицы питаются кровью других пернатых, хотя их сородичи на других островах обходятся семенами и насекомыми.

Большинство из нас ассоциирует вампиров с графом Дракулой или с летучими мышами из Южной Америки. Мало кто при этом подумает о небольшой и довольно милой птице – такой, как остроклювый земляной вьюрок (Geospiza difficilis).

Однако «вьюрки-вампиры» действительно существуют. Они питаются кровью гораздо более крупных птиц, и о них подробно рассказывают в новом фильме от ВВС Perfect Planet с участием Дэвида Аттенборо.

Эти птицы обитают на Галапагосских островах, вулканическом архипелаге, расположенном примерно в тысяче километров от побережья Эквадора. Острова являются горячей точкой биоразнообразия отчасти из-за их изолированности. Любые животные, которые каким-то образом попадают в это место, должны адаптироваться к суровым здешним условиям или умереть.

Таким «приспособленцем» стал и остроклювый земляной вьюрок, который известен в качестве главной музы Дарвина – именно увидев отличающиеся клювы у вьюрков с разных островов, тот пришел к созданию теории эволюции. Вполне логично, что разные виды вьюрков эволюционировали, чтобы питаться разными видами пищи на Галапагосских островах, но откуда взялось кровопитие?

Птицы вида Geospiza difficilis встречаются только на островах Вольф и Дарвин — двух самых северных точках архипелага, которые отделены от главных островов более чем 150 километрами открытого океана. Пресная вода здесь встречается крайне редко, а некоторые некоторые продукты питания могут полностью исчезнуть в сезон засухи. 

Порядка 500 тыс. лет назад вьюрки заселили эти острова, где были вынуждены сосуществовать с крупными морскими птицами, такими как голубоногая (Sula nebouxii) и насканкая олуши (Sula granti), В какой-то момент вьюрки начали употреблять в пищу паразитов, проживающих на коже и перьях олуш. Оба вида при этом выиграли: олуши избавлялись от паразитов, а у вьюрков появилась доступная пища. Такое явление в природе называется мутуализм. 

Однако поиск и удаление паразитов в итоге привело к многочисленным кожным ранам на телах олуш, чем и воспользовались вьюрки. Чтобы выжить, когда их и без того скудный рацион из семян и насекомых совсем истощается, остроклювые земляные вьюрки становятся вампирами: они расклевывают оперение на крыльях насканских олуш и пьют их кровь. Они научились прокалывать кожу у основания молодых птичьих перьев, чтобы получить прямой доступ к крови, больше не нуждаясь в насекомых-паразитах. 

Естественный отбор, похоже, приспособил клюв птицы-вампира для прокалывания кожи и кровопития, поскольку в результате эволюции эти птицы получили особенно длинные и острые клювы по сравнению с популяциями, не питающимися кровью, на других островах.

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Исследователи изучили микробы, обнаруженные в кишечнике Geospiza difficilis, и обнаружили совершенно отличный микробиом от любых других видов птиц, предположительно вызванный кровью.

Ученые указывают, что добраться до островов Дарвина и Вольфа было чрезвычайно сложно. Им пришлось выжидать волну, чтобы выпрыгнуть с лодки на скалистое побережье. Здесь они нашли большие популяции олуш и вьюрков и понаблюдали за их поведением. Они отметили, что олуши особенно уязвимы во время ухода за птенцами, поскольку в это время почти не покидают гнезда. 

Биологи заметили, что вьюрки действуют как многие паразиты, питаясь кровью олушей, но не нанося им чрезмерный вред. В свою очередь, олуши пытаются отпугнуть вьюрков только тогда, когда их становится слишком много. 

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