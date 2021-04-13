Выживший аист летит домой из Индии: история и путь Роберта

В июле 2019 года в Алтайском крае на 19 птенцов черного аиста были установлены GPS-трекеры (спасибо Институту Макса Планка из Германии, который эти трекеры передал орнитологам). Дело это было непростое: черный аист, в отличии от белого, птица очень скрытная, гнездится в малопосещаемых лесах, кормится на болотах и речных речках. К концу того же года в живых осталось только семь из 19 аистят, до 2021 года дожили только три.

Один аист был подстрелен в Пакистане, другой погиб на границе Индии, у некоторых треки обрывались в России и Казахстане в периоды весенней или осенней охоты – так уж случается, что именно в это время аисты летят на зимовку или обратно.