Выживший аист летит домой из Индии: история и путь Роберта

В июле 2019 года в Алтайском крае на 19 птенцов черного аиста были установлены GPS-трекеры (спасибо Институту Макса Планка из Германии, который эти трекеры передал орнитологам). Дело это было непростое: черный аист, в отличии от белого, птица очень скрытная, гнездится в малопосещаемых лесах, кормится на болотах и речных речках. К концу того же года в живых осталось только семь из 19 аистят, до 2021 года дожили только три.
Один аист был подстрелен в Пакистане, другой погиб на границе Индии, у некоторых треки обрывались в России и Казахстане в периоды весенней или осенней охоты – так уж случается, что именно в это время аисты летят на зимовку или обратно.
В основном сибирские черные аисты зимуют в штате Мадхья-Прадеш в Индии, там все более-менее тихо и спокойно, основные опасности поджидают их на пролете. Но, к сожалению, в этом году, уже ближе к концу зимовки, два трекера замолчали: у одной птицы 22 февраля, у второй – 18 марта. Так меньше чем через два года из 19 аистов остался только один!
Это был птенец из одного известного гнезда, рядом с которым несколько лет назад велась рубка леса, но тогда вовремя удалось поднять шум и спасти гнездовой участок. Птенец из этого гнезда получил свое имя в честь поэта Роберта Рождественского, который в детстве жил в Алтайском крае, в селе Косиха.
И вот, Роберт летит домой! Перезимовав, как и положено, в штате Мадхья-Прадеш в Индии, откуда сигнал приходил еще 18 марта, 27 числа он оказался уже в оазисе немного севернее Кабула – по прямой это порядка 1500 километров. Вылетел он гораздо раньше, чем в прошлом году – пока трудно сказать, почему. Возможно, уже созрел для размножения?
Через двое суток Роберт преодолел отроги Памира, пролетев над ними на высоте более 4000 метров, и добрался до оазисов Вахшской долины в Таджикистане. Впереди еще горы Памиро-Алая и Узбекистан, которые он не стал торопиться преодолевать, набираясь сил в оазисах на западе Таджикистана и перелетев в Бешкентскую долину. Пока там дули сильные встречные и боковые ветра, лететь Роберту было трудно. Оставалась интрига: будет он штурмовать сразу три еще заснеженных хребта по линии Душанбе-Ташкент или будет огибать горный массив с запада, как он это делает осенью. На полдень 4 апреля Роберт находился еще в Таджикистане, но активно перемещался – похоже, что все-таки ему не терпелось побыстрее оказаться дома. Тем не менее, еще неделю аист оставался на территории Таджикистана, летая туда-сюда между оазисами – возможно, на дальний перелет он долго не решался из-за сильного ветра.
Сегодня стало известно, что с Робертом все в порядке – он перемахнул Памиро-Алай и отметился в Зааминском районе Узбекистана. Теперь до его родного гнезда осталось 1.950 км по прямой.
Будем ждать, когда Роберт наконец вернется в родные края!
Больше о черном аисте можно прочитать здесь.