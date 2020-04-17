Яркие, умные, злопамятные: 9 фактов о голубях

Необычное зрение

Голубю нужно видеть около 75 кадров в секунду, чтобы создалась иллюзия движения. Если посадить голубя перед киноэкраном, любой фильм (24 кадра в секунду) покажется ему лишь набором сменяющих друг друга слайдов. Кроме того, голуби способны видеть объекты на расстоянии гораздо большем, чем человек. Это преимущество по достоинству оценила береговая охрана США в конце ХХ века и начала использовать их в поисково-спасательных операциях. Голубей обучали различать цвета спасательных лодок и жилетов, затем помещали их в клетку на нижней стороне вертолета, в который каждый голубь смотрел в одну из четырех сторон света. Завидев объект нужного цвета, голубю нужно было лишь клюнуть по расположенной рядом с ним кнопке, которая оповещала пилота о том, в каком направлении находится утопающий. Острое зрение этих птиц помогало им различать объекты на расстоянии трех километров, тогда как человеческий глаз видел лишь крошечное пятнышко вдалеке.

Встроенный навигатор

Почтовые голуби отличаются своей способностью находить дорогу домой, что удается им за счет двух «устройств». Первое — это способность запоминать особые приметы на своем пути, включая запахи, по которым они в дальнейшем могут ориентироваться. Второе – это реагирующий на магнитные поля Земли «внутренний компас», за который отвечает отдельная функция мозга,. Кроме того, голуби способны ориентироваться по солнцу. Все это позволяет им запоминать дорогу на достаточно большие расстояния – например, из Рима в Брюссель.