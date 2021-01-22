Ястреб разоряет птичье гнездо: видео

Одно из самых популярных туристических мест в Национальном парке Крюгера (ЮАР) — «Плотина заката» (Sunset dam), где можно понаблюдать за крокодилами, гиппопотамами, а также многими видами птиц. Здесь, например, одновременно можно увидеть пять видов аистов: белошейного, седлоклювого, черного, марабу и африканского клювача.

Туристам удалось снять здесь крупным планом африканского луневого ястреба (Polyboroides typus), который разорял гнездо ткачиков. Сначала хищник методично вытаскивает из стенки гнезда веточки, а затем достает из него птенца. После этого он выщипывает у тушки лишние перья — и лишь затем приступает к трапезе.