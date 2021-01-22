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National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Птицы

Ястреб разоряет птичье гнездо: видео

Анастасия Баринова
22 января 2021
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Фото: Kruger Sightings/YouTube
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Фото: Kruger Sightings/YouTube
Птицы семейства ткачиковые (лат. Ploceidae) строят свои гнезда у деревьев над водой – это защищает их от змей. Однако против хищных пернатых такая стратегия не помогает.

Одно из самых популярных туристических мест в Национальном парке Крюгера (ЮАР) — «Плотина заката» (Sunset dam), где можно понаблюдать за крокодилами, гиппопотамами, а также многими видами птиц. Здесь, например, одновременно можно увидеть пять видов аистов: белошейного, седлоклювого, черного, марабу и африканского клювача.

Туристам удалось снять здесь крупным планом африканского луневого ястреба (Polyboroides typus), который разорял гнездо ткачиков. Сначала хищник методично вытаскивает из стенки гнезда веточки, а затем достает из него птенца. После этого он выщипывает у тушки лишние перья — и лишь затем приступает к трапезе.

Рост африканского луневого ястреба может достигать 66 см (а размах крыльев — до полутора метров). Эта птица всеяднa: в ее рацион входят и плоды, и яйца, и мелкие позвоночные. Особое строение крыльев и ног позволяет ястребу добираться даже до гнезд, которые птицы вьют в дуплах. Помимо ткачиковых, эти хищники часто воруют птенцов у древесных удодов (лат. Phoeniculidae) и африканских бородаток (лат. Lybiidae).

Посмотрите, как зайцу удалось отбить атаку ястреба.

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