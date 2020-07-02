Ювенальная юстиция. Зачем фламинго в зоопарке подсунули фальшивое яйцо

После того, как яйцо оказывается отложено, главной проблемой молодой семьи становится его защита. На оборудованное и комфортное место для жизни посягают другие фламинго, и в битвах за территорию яйцо нередко оказывается разбитым.

В зоопарках у птиц нет необходимости конкурировать, но природные инстинкты заставляют их это делать. В 2015 году сотрудники британского парка Banham Zoo нашли решение, учитывающее ошибки прошлых лет: они защитили первое же яйцо, отложенное фламинго с начала года. Заранее был изготовлен муляж, внешне не отличающийся от оригинала. Его удалось положить в гнездо, а настоящее яйцо «высиживалось» в инкубаторе под присмотром специалистов.

Все это время молодая пара усердно заботилась об искусственном яйце. Как только на скорлупе настоящего появилась первая крохотная трещина, яйца поменяли местами снова, и фламинго, как это и заведено в природе, встретились с новорожденным в момент его появления на свет.

Первый подобный эксперимент был проведен в конце августа, а сейчас в Banham Zoo живет уже пять малышей, чью жизнь удалось сохранить благодаря замене яиц. Зоопарк планирует применять эту практику постоянно. Сезон рождений длится до конца сентября. Птенцы появляются на свет хорошо развитыми, активными и уже через несколько дней покидают гнездо. Родители вскармливают молодых фламинго птичьим молоком, которое окрашено в розовый цвет.