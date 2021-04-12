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Как создаются корма для животных
Птицы

Зачем орнитологи разбивают птичьи яйца?

Анастасия Баринова
12 апреля 2021
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Фото: Fred Zwicky/Illinois.edu
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Фото: Galawebdesign/Wikipedia
В попытках раскрыть секреты гнездового паразитизма, конечно.

Группа студентов Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне под руководством профессора Марка Хаубера детально рассматривает различные аспекты гнездового паразитизма. Так называется модель поведения некоторых видов птиц, а также насекомых и рыб, когда те навязывают заботу о своем потомстве другим животным. Самый известный пример – это кукушки, но и помимо них десятки видов птиц предпочитают подкидывать свои яйца другим пернатым. В рамках нового исследования ученые хотели понять, почему птица, в чье гнездо подброшено постороннее яйцо, не избавляется от него даже тогда, когда разница хорошо заметна.

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Jeffrey P. Hoover/Illinois.edu Буроголовый коровий трупиал (Molothrus ater) подкинул три яйца лимонному певуну (Protonotaria citrea).

Студенты предположили, что все дело – в прочности скорлупы. Собирать яйца в дикой природе они не стали: для общих выводов можно использовать и куриные. Экспериментаторы измеряли энергию, необходимую для прокалывания скорлупы в разных условиях: в гнезде и без него, на высокой и низкой скорости, а также гвоздем с обеих его сторон. Притом гвоздь не только заколачивался, но также вдавливался или вкручивался в яйцо.

Оказалось, что острие справляется с этой задачей очень плохо. Более того: после длительных попыток острие гвоздя даже притуплялось. Зато со шляпкой результата достигнуть можно, и эти наблюдения объясняют поведение и птиц-паразитов, и птиц-хозяев. Коровьему трупиалу достаточно выбрать гнездо маленьких птиц с тонким острым клювом (лимонные певуны, чей размер не превышает 14 см, являются идеальными кандидатами). Те будут вынуждены терпеть посторонние яйца, поскольку не обладают достаточной силой для того, чтобы их выбросить, но и не могут их разбить без риска получить травму клюва.

Узнайте о птицах с самыми необычными защитными механизмами.

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