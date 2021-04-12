Зачем орнитологи разбивают птичьи яйца?

Студенты предположили, что все дело – в прочности скорлупы. Собирать яйца в дикой природе они не стали: для общих выводов можно использовать и куриные. Экспериментаторы измеряли энергию, необходимую для прокалывания скорлупы в разных условиях: в гнезде и без него, на высокой и низкой скорости, а также гвоздем с обеих его сторон. Притом гвоздь не только заколачивался, но также вдавливался или вкручивался в яйцо.

Оказалось, что острие справляется с этой задачей очень плохо. Более того: после длительных попыток острие гвоздя даже притуплялось. Зато со шляпкой результата достигнуть можно, и эти наблюдения объясняют поведение и птиц-паразитов, и птиц-хозяев. Коровьему трупиалу достаточно выбрать гнездо маленьких птиц с тонким острым клювом (лимонные певуны, чей размер не превышает 14 см, являются идеальными кандидатами). Те будут вынуждены терпеть посторонние яйца, поскольку не обладают достаточной силой для того, чтобы их выбросить, но и не могут их разбить без риска получить травму клюва.

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