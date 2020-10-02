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Птицы

Зачем попугаи ара едят глину?

National Geographic Россия
02 октября 2020
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Жизнь в тропиках не так уж беззаботна: в неспелых плодах много токсинов. Но ара нашли противоядие
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Капибара тоже приходит к «кольпа» за своей долей минералов
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На обрывистых берегах рек ара не живут: здесь они собираются на лечебные процедуры
Таким образом птицы заботятся о своем здоровье

Представителей рода ара можно встретить за необычной трапезой на обрывистых берегах рек от широты Северной Мексики до Парагвая. У попугаев здесь проходят своеобразные лечебные процедуры: своими мощными клювами они откусывают небольшие кусочки глины. Ара применяют глину как противоядие, тем самым нейтрализуя вредные вещества, содержащиеся в неспелых плодах.

Глина обладает сорбентными свойствами и действует на организм так же, как, например, активированный уголь. В то же время с глиной ара получают необходимые им минералы.

Место для процедур попугаями выбирается не случайно. Ара ищут уступы, где глина особенно богата различными минералами. Например, в Перу такие места называют «кольпа» (colpa). Здесь, в национальном парке Ману можно найти одну из самых известных в мире глиняных кормушек.

Август и сентябрь — лучшее время для наблюдения за птицами, так как с мая по июль к «кольпа» слетается меньше попугаев. По утрам птицы встречаются, образуя у обрыва яркое облако, а затем начинают трапезу. Этот ритуал они повторяют каждый день, но длится он недолго, около получаса, а затем попугаи разлетаются до следующего утра.

На обрывистых берегах рек ара не живут: их обычная «прописка» — дупла деревьев. Однако не только попугаи прилетают к «кольпа». Получить свою долю минералов приходят тапиры, капибары и другие животные.

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