Зачем попугаи ара едят глину?

Представителей рода ара можно встретить за необычной трапезой на обрывистых берегах рек от широты Северной Мексики до Парагвая. У попугаев здесь проходят своеобразные лечебные процедуры: своими мощными клювами они откусывают небольшие кусочки глины. Ара применяют глину как противоядие, тем самым нейтрализуя вредные вещества, содержащиеся в неспелых плодах.

Глина обладает сорбентными свойствами и действует на организм так же, как, например, активированный уголь. В то же время с глиной ара получают необходимые им минералы.

Место для процедур попугаями выбирается не случайно. Ара ищут уступы, где глина особенно богата различными минералами. Например, в Перу такие места называют «кольпа» (colpa). Здесь, в национальном парке Ману можно найти одну из самых известных в мире глиняных кормушек.

Август и сентябрь — лучшее время для наблюдения за птицами, так как с мая по июль к «кольпа» слетается меньше попугаев. По утрам птицы встречаются, образуя у обрыва яркое облако, а затем начинают трапезу. Этот ритуал они повторяют каждый день, но длится он недолго, около получаса, а затем попугаи разлетаются до следующего утра.

На обрывистых берегах рек ара не живут: их обычная «прописка» — дупла деревьев. Однако не только попугаи прилетают к «кольпа». Получить свою долю минералов приходят тапиры, капибары и другие животные.