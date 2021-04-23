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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Птицы

Зачем птицам на Алтае сделали татуировки?

Анастасия Баринова
23 апреля 2021
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Фото: Алексей Эбель/Сайлюгемский национальный парк
Это дает им шанс на спасение от браконьеров.

В соколином питомнике «Тайгун» на Алтае живет шесть необычных балобанов (Falco cherrug). Птицы проходят «летную подготовку» перед отправкой на родину – в Сайлюгемский национальный парк. Выпуск состоится в мае, и, готовясь к этому событию, специалисты нанесли соколам татуировки. На восковице (между ноздрей) можно увидеть надпись «SOS», на цевке одной из лап – «22» (номер региона России). Орнитологи уверяют, что это наименее чувствительные места у птиц, и в процессе манипуляций ни одна птица не пострадала.  

«Это процедура быстрая, практически безболезненная, поэтому наркоз птицам делать не придется. Основная сложность заключается в том, что нужно зафиксировать сокола. Далее ему уберут все лишние перышки на месте предполагаемой татуировки, все продезинфицируют, напишут текст татуировки гелевой ручкой, а потом и сделают ее саму. Делать это будет обычный тату-мастер»,– Артем Кучер, руководитель центра «Тайгун».

Поиск мастеров велся через социальные сети, но оплату защитники природы предложить не могли. Несмотря на это, уже через четыре часа после объявления «выстроилась очередь желающих».

Уникальная методика позволит не просто отслеживать перемещения пернатых – в первую очередь она нацелена на защиту редких хищников от продажи на черном рынке. Браконьеры часто отлавливают соколов для клиентов с Ближнего Востока, где практикуется соколиная охота. Но в арабском мире татуировки не приветствуются, и такая птица теряет «товарный вид».

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Биологи надеются на то, что браконьеры, увидев татуировку, отпустят птицу. Альтернативой такому изображению является кольцо: его устанавливают соколу на лапу при выпуске из питомника. И хотя кольца задуманы как несъемные, браконьеры научились их срезать.

Долгосрочный проект «Реинтродукция сокола балобана в Республике Алтай» стартовал в 2021 году. В общей сложности было татуировано 10 птиц: помимо «Тайгуна», в программе участвует питомник «Алтай Фалькон». 

Узнайте, с какими угрозами сталкиваются соколы.

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