Зачем птицам на Алтае сделали татуировки?

Биологи надеются на то, что браконьеры, увидев татуировку, отпустят птицу. Альтернативой такому изображению является кольцо: его устанавливают соколу на лапу при выпуске из питомника. И хотя кольца задуманы как несъемные, браконьеры научились их срезать.

Долгосрочный проект «Реинтродукция сокола балобана в Республике Алтай» стартовал в 2021 году. В общей сложности было татуировано 10 птиц: помимо «Тайгуна», в программе участвует питомник «Алтай Фалькон».

Узнайте, с какими угрозами сталкиваются соколы.