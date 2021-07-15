Зачем соколы летают зигзагами: новое исследование
На островах Средиземного моря гнездится сокол, или чеглок Элеоноры (Falco eleonorae): перелетная птица, отправляющаяся зимовать в более теплые земли. Свое имя она получила в честь Элеоноры Арборейской: эта правительница одного из феодальных государств средневековой Сардинии в XIV веке издала удивительный по тем временам закон об охране соколов и других хищных птиц. Чеглок выжил благодаря ее стараниям.
Орнитологи из Университета Амстердама изучали популяцию, живущую на Канарах. Для того, чтобы добраться до своих зимних домов на Мадагаскаре, а затем совершить обратный путь, соколы Элеоноры летят по довольно странной траектории. При прямом перелете по кратчайшему маршруту птицам потребовалось бы преодолеть около 8000 км, однако осенью это путешествие занимает более 9000 км, а весной — более 11 000 км. Кроме того, весной они отдыхают в пути на шесть дней дольше.
Обнаружив это, исследователи объединили данные GPS-трекеров с глобальными моделями погоды и спутниковыми изображениями.
При этом большое влияние на траекторию также оказывает ландшафт: соколы умело используют его, чтобы взять от попутного ветра максимум и, напротив, минимизировать свое противостояние встречному ветру. Из-за этого им приходится двигаться зигзагами, однако в каждом случае это становится наиболее выгодной стратегией, позволяющей тратить меньше энергии.
Из этого правила было найдено исключение, но оно тоже объяснимо. В частности, в оба сезона соколы совершали прямые полеты на восток или запад над саванным африканским регионом Сахель, получая меньше попутного ветра, который они могли бы найти на прямом коротком маршруте. В этом случае приоритетом становилась богатая кормовая база.
В своем следующем исследовании ученые хотят понять, как именно соколам удается находить эти сложные маршруты, безошибочно выбирая лучшую тактику в каждом случае. Планируется проследить за несколькими соколами в течение четырех лет подряд: это поможет увидеть, является ли выбор случайным, или же они стабильно придерживаются маршрутов, ставших известными на основании многолетнего опыта.
Знаете ли вы, что птицы с темным оперением летают быстрее, чем с белым?