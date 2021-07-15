Зачем соколы летают зигзагами: новое исследование

На островах Средиземного моря гнездится сокол, или чеглок Элеоноры (Falco eleonorae): перелетная птица, отправляющаяся зимовать в более теплые земли. Свое имя она получила в честь Элеоноры Арборейской: эта правительница одного из феодальных государств средневековой Сардинии в XIV веке издала удивительный по тем временам закон об охране соколов и других хищных птиц. Чеглок выжил благодаря ее стараниям.

Орнитологи из Университета Амстердама изучали популяцию, живущую на Канарах. Для того, чтобы добраться до своих зимних домов на Мадагаскаре, а затем совершить обратный путь, соколы Элеоноры летят по довольно странной траектории. При прямом перелете по кратчайшему маршруту птицам потребовалось бы преодолеть около 8000 км, однако осенью это путешествие занимает более 9000 км, а весной — более 11 000 км. Кроме того, весной они отдыхают в пути на шесть дней дольше.