Загадочная хищная птица поймала огромную рыбу и стала звездой соцсетей: видео

Пользователи соцсетей начали строить догадки относительно вида птицы, которая поживилась столь крупной добычей. Одним из распространенных вариантов оказался калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus), однако это практически исключено, поскольку данный вид находится на грани вымирания и питается почти исключительно падалью.

По этим же диетическим соображениям на роль птицы на видео не подходит похожий силуэтом и размерами черный гриф (Aegypius monachus).

Наиболее вероятно, что героем ролика стала скопа, а точнее ее североамериканский подвид (Pandion haliaetus carolinensis), отличающийся более темным окрасом. Рацион этой птицы на 99% состоит из рыбы, а размах крыльев достигает 170 сантиметров.

Этой версии придерживается биолог из Массачусетса Джон Чишолм. По его мнению, добычей скопы стала испанская пятнистая макрель (Scomberomorus maculatus) — рыба из семейства скумбриевых, достигающая до 90 сантиметров в длину.

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