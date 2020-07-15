Зеленый голубь был замечен на «Земле леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» впервые зафиксирован японский зеленый голубь (Treron sieboldii) — редкая для России птица и единственный в стране представитель зеленых голубей. До сих пор в Приморье отмечены лишь единичные случаи встречи этой птицы.

Самец японского зеленого голубя был замечен в долине ручья Форелевый, недалеко от села Филипповка Хасанского района. Птицу заметили, когда она кормилась незрелыми плодами азиатской черемухи. Появление зеленого голубя на «Земле леопарда» подтверждает важный для орнитологии вывод: японский зеленый голубь регулярно посещает территорию Приморского края в гнездовой сезон.