Зеленый голубь был замечен на «Земле леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» впервые зафиксирован японский зеленый голубь (Treron sieboldii) — редкая для России птица и единственный в стране представитель зеленых голубей. До сих пор в Приморье отмечены лишь единичные случаи встречи этой птицы.
Самец японского зеленого голубя был замечен в долине ручья Форелевый, недалеко от села Филипповка Хасанского района. Птицу заметили, когда она кормилась незрелыми плодами азиатской черемухи. Появление зеленого голубя на «Земле леопарда» подтверждает важный для орнитологии вывод: японский зеленый голубь регулярно посещает территорию Приморского края в гнездовой сезон.
Орнитофауна национального парка «Земля леопарда» характеризуется большим разнообразием и включает около 300 видов птиц. Некоторые из них постоянно гнездятся на территории нацпарка. Другие же (например, крупнейшая в России птица черный гриф) прилетают сюда лишь в определенные сезоны. При этом прослеживается тенденция сочетания бореальных и субтропических видов, характерная для фауны нацпарка в целом, отмечают исследователи.
Ранее на «Земле леопарда» был впервые описан новый для России вид оленей — водяной олень, который пришел сюда из южных стран. Обнаружение ранее не встречавшихся в России копытных стало первым подобным событием в ХХI веке.