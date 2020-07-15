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Птицы

Зеленый голубь был замечен на «Земле леопарда»

National Geographic Россия
15 июля 2020
Японский зеленый голубь
Фото: Hiyashi Haka / flickr.com
Обычно эта птица гнездится в Японии и на Тайване.

В национальном парке «Земля леопарда» впервые зафиксирован японский зеленый голубь (Treron sieboldii) — редкая для России птица и единственный в стране представитель зеленых голубей. До сих пор в Приморье отмечены лишь единичные случаи встречи этой птицы.

Самец японского зеленого голубя был замечен в долине ручья Форелевый, недалеко от села Филипповка Хасанского района. Птицу заметили, когда она кормилась незрелыми плодами азиатской черемухи. Появление зеленого голубя на «Земле леопарда» подтверждает важный для орнитологии вывод: японский зеленый голубь регулярно посещает территорию Приморского края в гнездовой сезон.

«Территория "Земли леопарда" уникальна, и здесь все еще есть множество объектов для изучения. Каждый год фиксируются виды флоры и фауны, новые для России, а то и впервые описанные в мире. Благодаря усиленной охране идет восстановление природных комплексов, возвращение, казалось бы, исчезнувших видов. Сказывается влияние и общего изменения климата — у нас все чаще появляются теплолюбивые виды, расширяющие к северу свои ареалы. Характерный пример этого — замеченный нами японский зеленый голубь», — Юрий Дарман, замдиректора ФГБУ «Земля леопарда».

Орнитофауна национального парка «Земля леопарда» характеризуется большим разнообразием и включает около 300 видов птиц. Некоторые из них постоянно гнездятся на территории нацпарка. Другие же (например, крупнейшая в России птица черный гриф) прилетают сюда лишь в определенные сезоны. При этом прослеживается тенденция сочетания бореальных и субтропических видов, характерная для фауны нацпарка в целом, отмечают исследователи. 

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Hiyashi Haka / Flickr.com

Ранее на «Земле леопарда» был впервые описан новый для России вид оленей — водяной олень, который пришел сюда из южных стран. Обнаружение ранее не встречавшихся в России копытных стало первым подобным событием в ХХI веке. 

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