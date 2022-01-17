Желая спасти уток, экоактивисты помогли их «убийцам»

Житель Новой Зеландии Эван Минтон управляет компанией The Anti Pest, в задачу которой входит борьба с грызунами, термитами и другими вредителями. Также он обладает охотничьими лицензиями на животных, чьи популяции надо контролировать. В новой Зеландии это, например, зайцы, завезенные в страну в середине XIX века и с тех пор активно уничтожающие зеленые насаждения, а также птицы из рода султанки. Чтобы снизить воздействие этих представителей фауны на окружающую среду, в определенные сезоны года на них разрешается охотиться.

В это время Эван расставляет ловушки на австралийскую султанку Porphyrio melanotus. Местный народ маори называет птицу «пукеко» и использует ее перья в ритуальных целях. Энди отдает отстрелянных пукеко коренным народам, выполняя тем самым сразу две задачи. Он не только помогает поддерживать традиционную культуру, но также защищает природу, поскольку султанка – «крайне разрушительная птица».

Она известна своими «решительными действиями». Ее диета преимущественно вегетарианская, но она не удовлетворяется дарами лесов и полей – она причиняет ущерб полям, фермам и домашним хозяйствам. А недостаток животной пищи она восполняет, поедая яйца других птиц, в том числе редких, и даже может охотиться на новорожденных птенцов. Эти характеристики и позволили правительству включить султанку в список видов, в отношении которых следует сдерживать рост популяции.

Недавно на территориях, где работает Эван, произошел акт вандализма. Две женщины, чьи личности позже были установлены с помощью видеокамер, разрушили ловушки и оставили гневные записки: они обвиняли Энди в том, что он является убийцей уток. Мужчина обратился к правоохранителям. Он говорит не только об ущербе, но и об абсурдности действия «защитников природы»: не разобравшись в ситуации, женщины совершили поступок, полностью противоречащий их желаниям. Они хотели «спасти уток и утят», а вместо этого они подарили жизнь «убийцам утят».

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