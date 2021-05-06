Жестокая шутка едва не стоила лебедю жизни

В полиции не сомневаются, что эта ситуация – не случайность: носок был надет до самого конца, плотно прилегая к лебединой голове и шее. В результате птица почти ничего не видела и не могла добывать себе корм. У лебедей сейчас – сезон размножения и гнездования, поэтому не исключено, что от голода могли погибнуть и зависящие от лебедя малыши.

По британским законам, убийство, ранение или отлов диких птиц является правонарушением. Местных жителей попросили сообщить о любых подозрительных событиях в первых числах мая, когда и произошел этот жестокий розыгрыш.

К сожалению, люди нередко относятся к животным безответственно. Недавно в Московском и Екатеринбургском зоопарках из-за неосторожности посетителей трагически погибли белоголовый сип и белый медведь.