Жестокие буревестники начали атаковать альбатросов: видео

Южный гигантский буревестник (Macronectes giganteus) – очень крупная птица, меню которой довольно широко: от падали до кальмаров и рыбы. Буревестник может нападать даже на тюленей или пингвинов, выбирая юных и ослабленных особей. Та же тенденция прослеживается в отношении других видов птиц: добычей южного гигантского буревестника бывают или особи, меньшие по размеру, или же сопоставимые, но уязвимые.

Недавно было найдено исключение из этого правила: от действий агрессивного хищника пострадал желтоклювый альбатрос (Thalassarche chlororhynchos), живущий на острове Гоф. Этот каменистый участок суши в центре Южной Атлантики – одно из немногих мест размножения птицы, находящейся под угрозой исчезновения. Орнитологи наблюдают за популяцией с 2008 года, и в течение следующего десятилетия ей, казалось, ничто не угрожает. Первые тревожные свидетельства появились в октябре 2017 года, когда было найдено 19 мертвых альбатросов.

Сначала ученые решили, что причиной стал несчастный случай – например, неудачное приземление во время сильного урагана. Но каждую неделю обнаруживалось несколько новых трупов, и второй версией стало влияние инвазивных крыс. Чтобы подтвердить или опровергнуть ее, команда установила в 2019 году 16 камер возле гнезд желтоклювого альбатроса. Запись активировалась движением.

Было получено около миллиона изображений и более 419 часов видеозаписей, благодаря которым ученые совершили открытие: на альбатроса, чей размер составляет около 82 см, нападает 90-сантиметровый буревестник. Он заклевывает свою жертву и утаскивает в кусты. Даже если та выживет, в гнездо уже не вернется.