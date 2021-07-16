Жестокие буревестники начали атаковать альбатросов: видео
Южный гигантский буревестник (Macronectes giganteus) – очень крупная птица, меню которой довольно широко: от падали до кальмаров и рыбы. Буревестник может нападать даже на тюленей или пингвинов, выбирая юных и ослабленных особей. Та же тенденция прослеживается в отношении других видов птиц: добычей южного гигантского буревестника бывают или особи, меньшие по размеру, или же сопоставимые, но уязвимые.
Недавно было найдено исключение из этого правила: от действий агрессивного хищника пострадал желтоклювый альбатрос (Thalassarche chlororhynchos), живущий на острове Гоф. Этот каменистый участок суши в центре Южной Атлантики – одно из немногих мест размножения птицы, находящейся под угрозой исчезновения. Орнитологи наблюдают за популяцией с 2008 года, и в течение следующего десятилетия ей, казалось, ничто не угрожает. Первые тревожные свидетельства появились в октябре 2017 года, когда было найдено 19 мертвых альбатросов.
Сначала ученые решили, что причиной стал несчастный случай – например, неудачное приземление во время сильного урагана. Но каждую неделю обнаруживалось несколько новых трупов, и второй версией стало влияние инвазивных крыс. Чтобы подтвердить или опровергнуть ее, команда установила в 2019 году 16 камер возле гнезд желтоклювого альбатроса. Запись активировалась движением.
Было получено около миллиона изображений и более 419 часов видеозаписей, благодаря которым ученые совершили открытие: на альбатроса, чей размер составляет около 82 см, нападает 90-сантиметровый буревестник. Он заклевывает свою жертву и утаскивает в кусты. Даже если та выживет, в гнездо уже не вернется.
Об этом свидетельствует 11 видеозаписей, причем в пяти случаях смерть альбатроса наступала сразу же. «Я никогда не слышал, чтобы гигантские буревестники охотились на взрослых птиц, если те не были ранены», – говорит Мишель Ризи из Королевского общества защиты птиц.
Эта смена тактики охоты могла бы объясняться сокращением традиционной кормовой базы буревестников, но биологи заметили достаточное количество тюленей вокруг острова. Не исключено, что хищники сначала просто атаковали ослабленных альбатросов, а потом «вошли во вкус». И хотя в других местах обитания альбатросов такой угрозы для них нет – ученые опасаются, что буревестники начнут нападать на этих пернатых великанов повсеместно.
В этом случае популяции редких птиц грозит серьезная опасность. Самим буревестникам это тоже не слишком-то полезно: в схватке с птицей, сходной по размерам, они рискуют лишиться глаза или получить другие травмы.
Посмотрите, как от буревестника защищаются пингвины.